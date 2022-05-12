"Настоящая катастрофа". Жена Усика – о происходящем в Украине

Супруга непобедимого украинского чемпиона-супертяжа Александра Усика, вместе со своим мужем находится за границей, однако переживает за своих соотечественников. У себя в Instagram Екатерина Усик написала эмоциональный пост о ситуации с украинскими военными в заблокированной "Азовстали".

Девушка призналась, что сейчас ни один нормальный человек не может не думать о Мариуполе и о своей стране.

"Дай бог сил, всем тем людям, которые не как я, в безопасности, а которые в настоящем аду. Каждую минуту я думаю о вас и верю, что вы выберетесь. Пацаны, "Азов", вы настоящие герои. Понятное дело, тоже сломлены, но верны себе и своей стране", – сказала Усик.

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Екатерина добавила, что все что происходит, это большое горе.

"Это не просто война, а настоящая катастрофа, которая, к сожалению, не закончится в один момент. Людей жаль очень", – добавила она.

Кроме того, Катя рассказала, как относятся к гражданам материковой Украины на крымском полуострове.

"В Крыму к украинцам относятся очень х*рово. Поверьте мне. Люди там долго не задерживаются. Если им повезет, то они возвращаются в Украину, а если нет, то судьба их уже неизвестна", – подытожила Хмелевская (девичья фамилия Екатерины).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Екатерина Усик призналась, что поражена тем, что люди, которые еще находятся на территории города и "Азовстали" думают, что и Киев, и всю Украину уже взяли.