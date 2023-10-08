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На войне с российскими оккупантами погиб чемпион Украины по боксу

Максим Иншаков
Бокс
2 минуты
1,5 т.
На войне с российскими оккупантами погиб чемпион Украины по боксу

Мастер спорта по боксу из Хмельницкого Александр Черный погиб во время выполнения боевого задания на запорожском направлении, сообщает Федерация бокса Хмельницкой области. Александр был чемпионом Украины по боксу среди молодежи 2003 года, членом сборной страны, победителе и призером всеукраинских и международных турниров.

На войне с российскими оккупантами погиб чемпион Украины по боксу

За свою карьеру провел 117 поединков, из которых 86 выиграл.

"Надежный друг, можно всегда рассчитывать в трудных ситуациях, ответственный, всегда подстраховывающий, жесткий",- так в свое время отзывался об Александре его товарищ и тренер Григорий Барбак

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На войне с российскими оккупантами погиб чемпион Украины по боксу

До полномасштабного вторжения Черный работал тренером боксерского клуба "Аперкот". В совершенстве владел технико-тактической подготовкой, общефизической подготовкой и специально-физической подготовкой, кроссовой подготовкой.

На войне с российскими оккупантами погиб чемпион Украины по боксу

Развивал морально-волевые качества детей. Учил культуре общение, как со сверстниками, так и со взрослыми. Индивидуально работал с каждым боксером. Для каждого подбирал коронную комбинацию и коронный удар.

На войне с российскими оккупантами погиб чемпион Украины по боксу

Александр учился в Хмельницком национальном университете и Львовском государственном институте физической культуры по специальности "Тренер, преподаватель физического воспитания".

На войне с российскими оккупантами погиб чемпион Украины по боксу

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