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"На карту поставлено многое": Фьюри заявил, что два раза побьет Усика и проведет "битву за Британию" с Джошуа

Александр Чеканов
Бокс
3 минуты
1,1 т.
'На карту поставлено многое': Фьюри заявил, что два раза побьет Усика и проведет 'битву за Британию' с Джошуа

Обладатель пояса Всемирного боксерского совета (WBC) Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) подтвердил, что в нынешнем году у него запланировано сразу два поединка против Александра Усика (21-0, 14 КО). Кроме того, по его словам, победитель противостояния сразится с сильнейшем в бою между Энтони Джошуа (27-3, 24 КО) и Фрэнсиса Нганну (0-1, 0 КО).

Об этом Фьюри заявил в интервью изданию Sky Sports. Линейный чемпион супертяжелого веса отметил, что с радостью бы подрался с Джошуа за звание лучшего боксера Великобритании, а также предрек соотечественнику непростой поединок против Нганну 8 марта.

"На карту поставлено многое": Фьюри заявил, что два раза побьет Усика и проведет "битву за Британию" с Джошуа
"На карту поставлено многое": Фьюри заявил, что два раза побьет Усика и проведет "битву за Британию" с Джошуа

"В этом году у нас с Усиком запланировано два боя, так что победитель нашего боя сможет сразиться с победителем того поединка. На карту поставлено многое. Когда ты претендент на звание чемпиона мира в супертяжелом весе, то это всегда большой риск. Кем бы ни был Джошуа, он не сможет получить много выгоды кроме денег, которых у него и так много. Если он победит большого парня Нганну, что не является формальностью, потому что он большой человек, который может ударить, тогда мы сможем провести битву за Британию", – сказал Фьюри.

"На карту поставлено многое": Фьюри заявил, что два раза побьет Усика и проведет "битву за Британию" с Джошуа

Ранее Цыганский король, как называют Тайсона, рассказал, за сколько раундов победит Усика. Кроме того, британец высказался о своем рассечении, которое помешало проведению поединка 17 февраля. В свою очередь Джошуа поделился прогнозом на бой Усик – Фьюри и отметил, что считает невыгодной для себя победу украинца.

Напомним, из-за рассечения британца бой с Александром был перенесен на 18 мая. Накануне во Всемирной боксерской организации (WBO) сделали заявление о реванше.

"На карту поставлено многое": Фьюри заявил, что два раза побьет Усика и проведет "битву за Британию" с Джошуа
"На карту поставлено многое": Фьюри заявил, что два раза побьет Усика и проведет "битву за Британию" с Джошуа

Свой категоричный прогноз на поединок дал экс-соперник двух боксеров Дерек Чисора (34-14, 23 КО). Кроме того, легендарный Виталий Кличко дал оригинальный совет Цыганскому королю.

"На карту поставлено многое": Фьюри заявил, что два раза побьет Усика и проведет "битву за Британию" с Джошуа

При этом в команде украинца уже определились с боксером, который заменит Тайсона в том случае, если тот снова откажется выходить на ринг. Если британец это сделает, его также ждет многомиллионный штраф.

"На карту поставлено многое": Фьюри заявил, что два раза побьет Усика и проведет "битву за Британию" с Джошуа
"На карту поставлено многое": Фьюри заявил, что два раза побьет Усика и проведет "битву за Британию" с Джошуа

Как сообщал OBOZ.UA, отец Тайсона Фьюри Джон резко наехал на представителей команды Александра Усика после того, как они подвергли сомнению травму британского боксера.

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