'На карту поставлено многое': Фьюри заявил, что два раза побьет Усика и проведет 'битву за Британию' с Джошуа

Обладатель пояса Всемирного боксерского совета (WBC) Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) подтвердил, что в нынешнем году у него запланировано сразу два поединка против Александра Усика (21-0, 14 КО). Кроме того, по его словам, победитель противостояния сразится с сильнейшем в бою между Энтони Джошуа (27-3, 24 КО) и Фрэнсиса Нганну (0-1, 0 КО).

Об этом Фьюри заявил в интервью изданию Sky Sports. Линейный чемпион супертяжелого веса отметил, что с радостью бы подрался с Джошуа за звание лучшего боксера Великобритании, а также предрек соотечественнику непростой поединок против Нганну 8 марта.

"В этом году у нас с Усиком запланировано два боя, так что победитель нашего боя сможет сразиться с победителем того поединка. На карту поставлено многое. Когда ты претендент на звание чемпиона мира в супертяжелом весе, то это всегда большой риск. Кем бы ни был Джошуа, он не сможет получить много выгоды кроме денег, которых у него и так много. Если он победит большого парня Нганну, что не является формальностью, потому что он большой человек, который может ударить, тогда мы сможем провести битву за Британию", – сказал Фьюри.

Ранее Цыганский король, как называют Тайсона, рассказал, за сколько раундов победит Усика. Кроме того, британец высказался о своем рассечении, которое помешало проведению поединка 17 февраля. В свою очередь Джошуа поделился прогнозом на бой Усик – Фьюри и отметил, что считает невыгодной для себя победу украинца.

Напомним, из-за рассечения британца бой с Александром был перенесен на 18 мая. Накануне во Всемирной боксерской организации (WBO) сделали заявление о реванше.

Свой категоричный прогноз на поединок дал экс-соперник двух боксеров Дерек Чисора (34-14, 23 КО). Кроме того, легендарный Виталий Кличко дал оригинальный совет Цыганскому королю.

При этом в команде украинца уже определились с боксером, который заменит Тайсона в том случае, если тот снова откажется выходить на ринг. Если британец это сделает, его также ждет многомиллионный штраф.

Как сообщал OBOZ.UA, отец Тайсона Фьюри Джон резко наехал на представителей команды Александра Усика после того, как они подвергли сомнению травму британского боксера.

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