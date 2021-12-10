Медальный для Украины бокс собираются убрать с Олимпиад

Международный олимпийский комитет готовит очередное изменение программы летних Олимпийских игр. Президент МОК Томас Бах заявил, что скалолазание, серфинг и скейтбординг, которые в Токио-2020 была представлены в качестве "дополнительных" видов спорта, в Париже-2024 и Лос-Анджелесе-2028 займут полноправное место среди основных 28 видов. Для этого планируют убрать из программы три "старых" вида спорта.

Слова немецкого функционера приводит сайт France24. Исключить из олимпийской программы собираются бокс, тяжелую атлетику и современное пятиборье. На Играх 2028 года в США их уже может не быть.

На сессии МОК в Пекине накануне зимней Олимпиады-2022 поставят на голосование вопрос включения скалолазания, серфинга и скейтбординга в список 28 базовых олимпийских видов спорта.

Пострадать могут бокс, тяжелая атлетика и современное пятиборье – виды, входившие в программу более 100 лет! В последнее время там часто случаются скандалы из-за допинга и судейства, что не нравится функционерам. К тому же их заботит и привлекательность телевизионной картинки. Окончательное решение примут по трем "старым" видам спорта в 2023 году.

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Ограничение программы Олимпийских игр связано с лимитом в 10500 участников, чтобы организаторы планировали затраты и логистику.

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