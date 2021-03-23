Майк Тайсон отказался от крупного гонорара за третий бой с Холифилдом: СМИ назвали сумму

Легендарный американский боксер Майк Тайсон отказался от третьего поединка со своим давним соперником Эвандером Холифилдом, несмотря на предложенный гонорар в размере 25 миллионов долларов.

Как сообщает издание MMAFighting, представители последнего готовы были гарантировать "Железному Майку" эту сумму за выход на ринг 29 мая на арене Hard Rock Stadium в Майами. Команда Холифилда была уверена в успешном завершении интенсивных переговоров, которые продолжались на протяжении нескольких месяцев, но запросы Тайсона стали заоблачными, поэтому сторонам не удалось договориться о сделке.

Напомним, что Эвандер одержал сенсационную победу в первом поединке с Майком и отобрал у него титул чемпиона мира в 1996 году. В 1997-м состоялся реванш, который был завершен досрочно из-за действий Тайсона, который сначала откусил Холифилду часть уха, а затем повторил свою попытку и был дисквалифицирован.

Напомним, что "Железный Майк" вернулся на ринг в ноябре 2020 года, когда подрался с другим легендарным боксером Роем Джонсом-младшим.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тайсон назвал секс причиной первого поражения в профессиональной карьере.