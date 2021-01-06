Лопес: не дам реванш Ломаченко, потому что пришла моя очередь быть м*даком

Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес в очередной раз заявил, что не будет давать реванш Василию Ломаченко, напомнив, что украинец исключил эту опцию из их контракта перед первым боем.

В интервью на YouTube-канале FightHub TV американец сказал, что будет вести себя так, как раньше относились к нему и Лопесу-старшему. Он также отметил, что хочет стать фанатом своих фанатов и готов подраться с любым соперником ради них.

"Я не дам ему реванш, потому что я буду м*даком. Я буду вести себя так, потому что раньше все вели себя как м*даки по отношению ко мне и моему отцу, и теперь пришла моя очередь. Ломаченко не хотел включать опцию о реванше в наш контракт. Я мог бы продолжить говорить гадости на эту тему, но не буду. Сейчас я смотрю в другую сторону. Я хочу быть болельщиком своих болельщиков и драться с кем-угодно ради них, ведь это то, что действительно имеет значение", – высказался Лопес.

Как сообщал OBOZREVATEL, отец Теофимо заявил, что его сын нокаутирует Ломаченко, если между ними состоится реванш. Сам Василий признался, что не верит в проведение повторного боя против американца.