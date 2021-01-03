Ломаченко не смог нокаутировать Кэмпбелла, а я сделал это в 22 года, – Райан Гарсия

Непобедимый американец Райан Гарсия, который нокаутировал бывшего соперника Василия Ломаченко Люка Кэмпбелла, заявил о желании подраться с легковесом Джервонтой Дэвисом.

Он считает себя особенным, поскольку сумел досрочно победить британца, а наш соотечественник и другой знаменитый боксер Хорхе Линарес одолели Кэмпбелла по решению судей. Это вселяет в Райана уверенность, что он сможет взять верх над "Танком" Дэвисом.

"Я думаю, что дрался с лучшей версией Кэмпбелла. Ломаченко, который выиграл два "золота" Олимпиады, не смог его нокаутировать, Линарес тоже не смог. Я нокаутировал его в 22 года. Это о чем-то говорит. Я особенный. Я поднялся после нокдауна. Сколько раз падал Мухаммед Али? Нужно вставать и продолжать драться. Теперь я хочу бой с "Танком". Лео Санта Крус доставил ему проблемы, и я тоже смогу это сделать, я смогу его победить", – цитирует слова Гарсии издание boxing24/7.

Отметим, что 22-летний американец добыл свою 21-ю победу на профессиональном ринге, 18 из которых – досрочно. На счету непобедимого Дэвиса 24 выигрыша (23 нокаутом).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ломаченко говорил о том, с кем хотел бы провести следующий поединок, и назвал имя Джервонты.