Ломаченко раскрыл имя боксера, с которым хотел бы провести следующий бой

Украинец Василий Ломаченко признался, что если бы мог выбирать, то провел бы свой следующий бой против Джервонты Дэвиса.

Отвечая на вопрос о лучших бойцах легкого дивизиона в интервью на YouTube-канале Snowqueenla, наш соотечественник сказал, что ему нравится агрессия американца. Однако он считает, что сразу после его поражения в поединке против Теофимо Лопеса никто не будет организовывать их поединок.

"Я не боксировал ни с Девином Хэйни, ни с Джервонтой Дэвисом. Мне больше нравится Дэвис, потому что он агрессивнее. Ну и он левша. Мне нравится с левшами боксировать. Это если мы говорим о том, кого бы я выбрал на следующий поединок, если бы у меня была такая возможность. Но я сомневаюсь, что промоутеры смогут сделать это сейчас. Не знаю, смогут ли они сразу организовать этот бой", – рассказал Ломаченко.

Отметим, что Дэвис выиграл все 24 поединка, проведенных на профессиональном ринге, 23 из них закончив нокаутом.

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Василия Боб Арум назвал имена возможных соперников украинца в зависимости от того, в каком дивизионе решит продолжить выступления наш соотечественник.