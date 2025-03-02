'Легкие схлопнулись'. Экс-чемпион мира по боксу умер от редкой болезни в 38 лет

Бывший чемпион в полусреднем весе по версии USBA, NABA и WBC Continental Americas Карсон Джонс скончался в возрасте 38 лет из-за осложнений после операции на горле. В последние месяцы американский боксер столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем, а в январе узнал, что страдает ахалазией – редким заболеванием пищевода, затрудняющим глотание.

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Президент MP Promotions Шон Гиббонс рассказал World Boxing News подробности трагедии. По словам функционера мозг боксера умер 24 февраля, а спустя неделю было принято решение отключить аппарат жизнеобеспечения.

"Они должны были провести ему операцию на пищеводе , но он потерял сознание и умер прямо перед тем, как хирург сделал первый разрез. Я не знаю, повлияло ли на него то, чем его усыпили, но его легкие схлопнулись, потому что они были полны еды из-за разрыва пищевода. Его сердце не билось шестнадцать минут. Так что шестнадцать минут без кислорода в мозге, у него не было шансов. Его мозг умер, а тело поддерживала техника", – добавил президент.

Карсон провел свой последний бой в 2023 году, нокаутировав Джеймса Уоррена во втором раунде и доведя свой рекорд до 44-16-3 (32 KO).

Пик его карьеры пришелся на более ранний период – более десяти лет назад. Тогда победы над Саидом Оуали и Рикардо Уильямсом принесли ему поединок высокого уровня против будущего чемпиона мира Келла Брука в 2012 году в Шеффилде (Англия).

Брук, которого тогда считали фаворитом и потенциальным претендентом на титул IBF в полусреднем весе, начал бой уверенно, но после 12 ожесточенных раундов оказался в крови и с гематомами, а победу по итогам раздельного судейского решения многие посчитали спорной.

"Этот человек был настоящим воином, и для меня было честью разделить с ним ринг", – написал Брук в соцсетях после известия о смерти Джонса. "Мои соболезнования семье Джонса. Покойся с миром, мой прекрасный брат".

Год спустя Брук уже в более уверенной форме победил Джонса техническим нокаутом в девятом раунде. Однако в 2015 году американец снова вернулся в Великобританию, вновь в статусе андердога, и сенсационно остановил Брайана Роуза уже в первом раунде их боя в первом среднем весе.

Позже Джонс, приняв на себя роль "гейткипера", уступил Роузу в реванше по очкам, проиграл вернувшемуся на ринг Антонио Маргарито в 2017 году, а затем в 2018-м потерпел поражения от Теда Чисмена и Стивена Батлера.

В 2022 году он вернулся в ринг после длительной борьбы с алкогольной зависимостью и выиграл три из четырех боев, уступив только перспективному Каллуму Уолшу.

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