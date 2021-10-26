"Усику будет сложно": легендарный Холифилд дал прогноз на бой украинца с Фьюри

Несмотря на то, что Александр Усик и Энтони Джошуа договорились о реванше, в мире бокса продолжают обсуждать возможность объединительного боя украинца с Тайсоном Фьюри. Своим мнением о вероятной встрече чемпионов мира в супертяжелом дивизионе по разным версиям поделился легендарный Эвандер Холифилд.

Экс-чемпион мира в комментарии YouTube-каналу Fight Hub TV не отдал явное преимущество ни одному из боксеров. 59-летний эксперт выделил козыри каждого из них.

"Усик явно меньше Фьюри по габаритам, так что он должен быть быстрее в своих действиях. Но я не сомневаюсь, что Тайсон – очень хороший боксер. Он знает, что делать, и будет заставлять Александра нарываться на ответные удары. В любом случае, я уверен, их встреча на ринге будет интересной", – считает Холифилд.

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Также Эвандер выделил особое умение Цыганского Короля.

"Да, Усик быстрее в движении руками, но Фьюри знает, как против этого боксировать. Он понимает, что в какой-то момент соперника можно схватить, остановить, и в целом – как использовать дистанцию. Это часто становится определяющим фактором в боксе. Фьюри знает, как этим управлять, так что Усику будет против него сложно", – поделился мыслями ветеран.

Как сообщал OBOZREVATEL, букмекеры впервые опубликовали котировки на бой Усик – Джошуа 2.