Легендарный чемпион мира по боксу совершил самоубийство

В Южном Манчестере в четверг, 16 октября, состоялось судебное расследование по делу о смерти легендарного британского боксера Рикки Хаттона (45-3, 32 КО). Как сообщает Sky Sports, со ссылкой на коронера Эллисона Матча, причиной смерти бывшего чемпиона мира стало самоубийство.

Видео дня

По данным следствия, 46-летний Хаттон был найден без сознания в своей спальне 14 сентября. Его обнаружил менеджер и давний друг Пол Спик, который приехал, чтобы отвезти спортсмена в аэропорт Манчестера: тот должен был вылететь в Дубай на пресс-конференцию, где собирался официально объявить о возвращении на ринг.

Последний раз семью Хаттона видели 12 сентября: тогда он выглядел "хорошо". На следующий день он не явился на запланированное мероприятие, а утром 14-го его нашли без признаков жизни.

Новость о смерти легенды бокса стала шоком для поклонников и настоящей трагедией для семьи спортсмена.

Рикки Хаттона похоронили 12 октября в Манчестерском соборе. Проститься с кумиром пришли тысячи людей: улицы города заполнили друзья, родственники и знаменитости, провожая его к месту последнего покоя.

Хаттон, известный под прозвищем The Hitman ("Наёмник"), завоевал несколько титулов чемпиона мира в первом полусреднем и полусреднем весе. За 15-летнюю карьеру он провёл яркие поединки против Флойда Мэйвезера, Мэнни Пакьяо и особенно против Кости Цзю, победа над которым в 2005 году в Манчестере стала одним из самых легендарных вечеров в истории британского бокса.

Дебютировав в профессионалах в 1997 году, Хаттон быстро стал любимцем публики. В 2000 году он выиграл титул чемпиона Британии, а спустя пять лет объединил пояса IBF и WBA. В 2006-м он поднялся в полусредний вес и завоевал титул WBA, победив Луиса Колласо.

После поражений от Мэйвезера (2007) и Пакьяо (2009) Хаттон завершил карьеру в 2011 году, но в 2012-м предпринял попытку возвращения, уступив украинцу Вячеславу Сенченко.

По данным СМИ, он снова готовился к камбэку в 2025 году.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!