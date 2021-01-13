Кличко впервые рассказал, какой растет его дочка

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко признался, что благодаря карантину и локдауна смог больше времени проводить со своей дочкой Кайей-Евдокией.

Кличко назвал эти несколько совместных месяцев фантастическим временем, рассказав о том, что 6-летняя девочка растет в относительной свободе, очень любит вызовы, а некоторые вещи делает лучше чем он.

"Например, кататься на лошадях. Я не отец – робота. Слишком большая опека и забота вредят здоровому развитию. Также я не забываю, откуда родом, поэтому воспитываю дочь, не ставя в пример материальные ценности. Объясняю ей, что мы – небольшая часть общей картины, поэтому можем и обязаны взять ответственность на себя", – цитирует Владимира Владимировича "Братство Кличко".

Владимир Кличко и Кайя (2016 год) Instagram Владимира Кличко

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Кличко и американская актриса Хайден Панеттьери стали родителями 9 декабря 2014 года.

Имя дочке решили выбрать интернациональное. Бабушку братьев Кличко звали Евдокией. Счастливый Владимир сразу после родов рассказал об эмоциях от отцовства. Обряд крещения 6-месячной малышки пара совершила в Киево-Печерской лавре.

Хайден Панеттьери и Кайя justjared.com

Ранее бывшая невеста украинца Хайден Панеттьери рассказала об отношениях с Кличко. По словам американской актрисы, они поддерживают дружеские отношения и вместе занимаются воспитанием дочери.