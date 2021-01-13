Кличко вперше розповів, якою росте його дочка

Легендарний український боксер Володимир Кличко зізнався, що завдяки карантину і локдауну зміг більше часу проводити зі своєю донькою Каєю-Євдокією.

Кличко назвав ці кілька спільних місяців фантастичним часом, розповівши про те, що 6-річна дівчинка росте у відносній свободі, дуже любить виклики, а деякі речі робить краще ніж він.

"Наприклад, кататися на конях. Я не батько – робота. Дуже велика опіка і турбота шкодять здоровому розвитку. Також я не забуваю, звідки родом, тому виховую доньку, не ставлячи за приклад матеріальні цінності. Пояснюю їй, що ми – невелика частина загальної картини, тому можемо і зобов'язані взяти відповідальність на себе", – цитує Володимира Володимировича "Братство Кличко".

Володимир Кличко і Кая (2016 рік) Instagram Володимира Кличка

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир Кличко й американська акторка Хайден Панеттьєрі стали батьками 9 грудня 2014 року.

Ім'я доньці вирішили вибрати інтернаціональне. Бабусю братів Кличків звали Євдокією. Щасливий Володимир відразу після пологів розповів про емоції від батьківства. Обряд хрещення 6-місячної дівчинки пара зробила в Києво-Печерській лаврі.

Хайден Панеттьєрі і Кая justjared.com

Раніше колишня наречена українця Хайден Панеттьєрі розповіла про стосунки з Кличком. За словами американської актриси, вони підтримують дружні взаємини і разом займаються вихованням дочки.