Карма словил Усика на улице. Боксер признался в 'подделке'. Видео

Непобедимый украинский супертяжеловес Александр Усик стал героем очередного видео Николаса Кармы. Популярный блогер словил нашего боксера, выпытав у него стоимость его внешнего вида.

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Усик признался, что кроссовки ему подарили, сколько стоят шорты он не помнит, так как покупал давно, с самой дорогой вещью (2000 долларов) является фирменная сумка.

В то время, как дочка спортсмена Елизавета рассказывала Карме про свой look, Александр признался, что носит подделку часов.

"Китайский Rolex. Специально для левши. Я был в Турции на подготовке. Вышел на берег. Смотрю, там пацаны подают Rolex. Я подумал: "Даже если я куплю этот Rolex, фиг кто подумает, что он паленый". И я купил его за 100 баксов".

В свою очередь Елизавета рассказал, что самое дорогое в ее одежды это кроссовки, которые стоят 129 евро, штаны около 15 евро, а один из браслетов, купленных в Ватикане, обошлись в 20 евро.

В конце интервью 13-летняя девочка отметила, что отец ей запрещает посещать его поединки "вживую" и она болеет за него по телевизору.

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