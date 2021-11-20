Как выглядит повзрослевшая дочь Усика. Опубликованы фото

Максим Иншаков
Бокс
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Александр Усик и дочь Елизавета

Супруга чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 КО) показала, как выглядит их дочь. Снимки из закрытого аккаунта Екатерины в Instagram опубликовал портал xsport.ua.

На снимках крымчанин позирует вместе со своей 11-летней Елизаветой, имитируя дуэль взглядов перед боксерским поединком. На девочке надеты красный пуховик и черный худи с изображением Майка Тайсона.

Усик и Елизавета провели дуэль взглядов
Елизавета Усик вместе с папой
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Александр Усик вместе с дочкой Елизаветой
4-летняя Лиза Усик
Лиза Усик с мамой

Отметим, что жена Усика Екатерина Хмелевская во времена своей молодости очень любила сидеть в социальных сетях. Как-то блогеры раскопали ее откровенные фотографии с забытой странички. ​

Екатерина Усик в ванной

Снимки датированы 2011 годом, а сам аккаунт девушки не обновляется уже много лет. ​

Екатерина Хмелевская (2007 год)

​До этого в сети выложили редкое видео со свадьбы Усика.

Екатерина Хмелевская и Александр Усик

​ Торжественная церемония бракосочетания состоялась в одном из ЗАГСов Симферополя в 2009 году. ​

Катя Хмелевская и Саша Усик

Катя и Саша учились в одной школе в Симферополе, а в 2009 году пара сыграла свадьбу. ​

Екатерина Хмелевская

С тех пор Хмелевская является главной поддержкой и опорой своему супругу, родив за это время ему трех детей: Лизу, Кирилла (8 лет) и Михаила (6).