Как выглядит повзрослевшая дочь Усика. Опубликованы фото

Супруга чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 КО) показала, как выглядит их дочь. Снимки из закрытого аккаунта Екатерины в Instagram опубликовал портал xsport.ua.

На снимках крымчанин позирует вместе со своей 11-летней Елизаветой, имитируя дуэль взглядов перед боксерским поединком. На девочке надеты красный пуховик и черный худи с изображением Майка Тайсона.

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Отметим, что жена Усика Екатерина Хмелевская во времена своей молодости очень любила сидеть в социальных сетях. Как-то блогеры раскопали ее откровенные фотографии с забытой странички. ​

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Снимки датированы 2011 годом, а сам аккаунт девушки не обновляется уже много лет. ​

​До этого в сети выложили редкое видео со свадьбы Усика. ​

​ Торжественная церемония бракосочетания состоялась в одном из ЗАГСов Симферополя в 2009 году. ​

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Катя и Саша учились в одной школе в Симферополе, а в 2009 году пара сыграла свадьбу. ​

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С тех пор Хмелевская является главной поддержкой и опорой своему супругу, родив за это время ему трех детей: Лизу, Кирилла (8 лет) и Михаила (6).