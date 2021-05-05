Как выглядел Кличко 19 лет назад: Владимир опубликовал архивное фото

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко поделился с подписчиками архивной фотографией 19-летней давности.

На своей странице в Instagram наш соотечественник опубликовал снимок, датированный 2002 годом. На кадре, который был сделан в Мюнхене, Кличко-младший позирует с далматинцем.

"Две милашки", – подписал фотографию Владимир. Отметим, что на ней легендарному боксеру 26 лет.

Пользователи социальной сети засыпали нашего соотечественника комплиментами.

"Красавчик был, есть и будешь", "Вау", "Красавчик, как всегда", "Все еще милашка", "Какой молодой и красивый Виталий (на самом деле Владимир – Ред.)" и так далее.

Напомним, что Кличко-младший является олимпийским чемпионом 1996 года. Завоевав "золото" на ОИ в Атланте, он сразу же перешел в профессионалы. В дебютном поединке, который состоялся 16 декабря 1996 года в Гамбурге, наш соотечественник нокаутировал мексиканца Фабиана Мезу.

Всего на счету Владимира 69 поединков и 64 победы, 53 из которых были добыты досрочно. В разное время украинец владел титулами WBO (2000-2003, 2008-2015), IBF (2006-2015), IBO (2006-2015), WBA (2011-2015).

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно исполнилось четыре года с эпичного последнего боя Кличко-младшего на профессиональном ринге против Энтони Джошуа.