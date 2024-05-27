'Как бы мне не хотелось': промоутер Джошуа назвал фаворита реванша Усик – Фьюри

Украинец Александр Усик (22-0, 14 КО) будет фаворитом реванша с британцем Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО), а сам поединок выглядит невероятно интригующим. При этом сразиться с победителем намерен британский двукратный экс-чемпион мира Энтони Джошуа (28-3, 25 КО).

Такое мнение в интервью YouTube-каналу Криса Маникса выразил промоутер Эдди Хирн, пишет портал Boxing News 24. Представитель Джошуа отметил, что Усик заслуженно победил Фьюри в бою 18 мая и теперь все с нетерпением ожидают еще одного противостояния боксеров, которое запланировано на осень.

"Усик, вероятно, считает, что сможет выиграть реванш, и я думаю, что он является фаворитом. Реванш нужен, потому что это был отличный бой. У нас была победа Усика. У меня был очень близкий бой, у некоторых разрыв по раундам был больше, но все равно это был близкий, конкурентный бой. Как бы мне не хотелось, чтобы Джошуа сразился с Фьюри или Усиком, я думаю, что реванш должен состояться, и я уверен, что он состоится в октябре в Эр-Рияде", – сказал Хирн.

Ранее бывший чемпион мира Карл Фроч назвал главного виновника поражения Тайсона от Александра. Кроме того, он выразил уверенность в том, что Усику следует завершить карьеру. А в команде Фьюри высказались о лишении украинца пояса Международной федерации бокса (IBF).

Также были названы три причины, по которым промоутерам и организациям выгодно оставить украинцу все пояса. В то же время команда нашего боксера обратится в IBF с просьбой сделать исключение по обязательной защите.

Фьюри официально активировал пункт о реванше с Усиком. Букмекеры уже начали принимать ставки на поединок. Также было раскрыто соглашение, согласно которому украинец лишится титула абсолютного чемпиона.

Бывший боксер Дэвид Хэй спрогнозировал, что реванша украинца и Фьюри не будет. Его соотечественник Дерек Чисора пустил слух о том, что Александр вернется в тяжелый вес.

Как сообщал OBOZ.UA, Тайсон Фьюри получил странную дисквалификацию после поражения от Александра Усика. Также была озвучена судьба украинца после победы в бою 18 мая.

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