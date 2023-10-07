Известный украинский тяжеловес нокаутом завоевал два чемпионских титула. Видео

36-летний боксер из Кременчуга Сергей Радченко (9-7, 4 КО) победил 28-летнего киевлянина Дмитрия Сергуту (8-3, 8 КО) в бою за вакантные пояса чемпиона Украины и WBC Ukraine в тяжелом весе. Поединок на благотворительном вечере бокса в столице в выставочном центре AKKO International завершился техническим нокаутом.

Радченко все вопросы о победителие снял в 8-м раунде. После достаточно равной битвы, у известного бойца прошла отличная двойка, которая потрясла оппонента. Еще один удар в левый глаз поставил серьезное рассечение у Сергуты.

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После комбинационной атаки Дмитрий был вынужден "взять колено", после чего отказался продолжать встречу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне 2020-го Сергей без шансов проиграл польскому экс-чемпиону Европы Матеуш Мастернаку (41-5, 28 КО).

Встреча на шоу в Кельце (Польша) Suzuki Boxing Night II в рамках крузервейта (до 90,7 кг) завершилась единогласным решением судей 79-72, 80-71, 80-71.

В марте того же года Радченко засудили в бою с поляком Артуром Шпилькой (24-4, 16 КО).

До этого Сергей в драматичном бою проиграл экс-чемпиону мира в тяжелом весе по версии WBO Кшиштофу Гловацки (29-1, 18 КО).

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