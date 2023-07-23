Известный украинский боксер выиграл чемпионский бой нокаутом в 1-м раунде. Видео

Известный украинский боксер Сергей Богачук (23-1, 23 КО) добыл эффектную победу в Санта-Инесе (Калифорния, США) и защитил свой титул чемпиона Континентальной Америки по версии WBC в первом среднем весе. Поединок против Патрика Аллоти (42-5, 32 КО) из Ганы оказался очень скоротечным.

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28-летний уроженец Винницы с первых минут занял центр ринга, прижимая соперника к канатам. 32-летниц ганец пытался "сбежать" от ударов, но наш соотечественник грамотно обрезал углы и жестко прессинговал соперника.

Уже в 1-м раунде африканский боксер был вынужден пойти в размены, один из которых завершился пропущенным правым боковым в челюсть. Патрик рухнул лицом вперед на канвас, но смог сразу же подняться. Аллоти не выглядел потрясенным, но судья все равно остановил встречу.

Как сообщал OBOZREVATEL, свой чемпионский пояс Богачук завоевал в ноябре прошлого года. Тогда наш слаггер-нокаутер в американском Монтебелло разобрался с боксер из США Аароном Коули (16-4-1, 7 КО).

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