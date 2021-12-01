Голливудская "малышка" родила Кличко дочь, но не вышла за него: история любви боксера и красотки Панеттьери

Елена Павлова
Бокс
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18,7 т.
Невеста Кличко

Сегодня личная жизнь бывшего чемпиона мира по боксу Владимира Кличко остается тайной за семью печатями. А ведь не так давно весь мир следил за романом украинца и американской актрисы Хайден Панеттьери, которая родила ему дочь. Пара была вместе 9 лет, но боксер так и не повел актрису под венец.

OBOZREVATEL решил вспомнить бурную историю любви Кличко-младшего и звезды сериалов "Герои" и "Нэшвилл".

Хайден Панеттьери

Голливудская малышка, которая снималась в рекламе чуть ли не с пеленок, встретила украинского гиганта накануне Нового года-2010 на "книжной вечеринке" общих друзей. "Вау, ты такой большой!", – позже вспоминала Хайден, как сделала комплимент Владимиру. "А ты – маленькая", – заметил Кличко, который был выше актрисы на 45 см и старше на 13 лет.

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Хайден Панеттьери и Владимир Кличко.

Но ни серьезная разница в габаритах, ни различие культур, в которых выросли украинец и американка, не могли стать преградами на пути любви. Говорят, что чувства друг к другу у Владимира и Хайден вспыхнули чуть не мгновенно, и через несколько дней они вместе уже встречали Новый год.

Владимир Кличко с поясом чемпиона мира в 2000 году.
Хайден до встречи с Кличко
2008 год.
2007 год.

С каждой неделей бурный роман актрисы и боксера набирал обороты. И на закрытом концерте Леди Гаги в Майами парочка уже не особо скрывала свои чувства, счастливо улыбаясь в объятиях друг друга. А в конце января влюбленные, держась за руки, вышли вместе на красную дорожку Best of Musical Gala в Гамбурге.

Бокс Кличко невеста

Но мировые СМИ и так называемые звездные эксперты не видели будущего у этой интернациональной пары. Ведь им предстояло поддерживать свои чувства на расстоянии, поскольку Кличко готовился провести две важные защиты чемпионских титулов против американца Эдди Чемберса и нигерийца Сэмюэля Питера, а Хайден предстояли съемки в продолжении культового фильма "Крик".

Хайден Панеттьери.
Хайден Панеттьери

Но Хайден и Владимир решили не сдаваться и встречались как только выпала свободная минутка, даже несколько раз ездили отдыхать вместе. Но, несмотря на это, отношения Кличко и Панеттьери больше напоминали американские горки. В прессе постоянно судачили про их расставание. И первый серьезный разлад случился весной 2011 года.

Бокс Кличко невеста

Тогда на страничке братьев Кличко в Facebook о причинах разрыва с американкой рассказал сам Владимир: "Мы провели отличное время вместе, но нелегко поддерживать отношения между двумя континентами.

Я очень уважаю Хэйден как человека и как друга. И уверен, мы сохраним дружеские отношения, несмотря на расставание".

Хайден в 2012 году.
Владимир Кличко в бою

Но американские и европейские СМИ утверждали, что разлучают пару вовсе не континенты, а новое увлечение актрисы. Так как месяцем ранее 21-летняя Хайден была замечена в компании игрока в американский футбол Марка Санчеса из "Нью-Йорк Джетс". И это был не единственный случай, когда в отношениях с украинцем блондинка проводила время в компании других мужчин.

2016 год.

Посиделки звезды Голливуда не очень походили на "просто дружеские". А тут еще New York Post сообщила, что Паннетьери и ловелас Санчес "явно пытались скрывать свои чувства". Они шептались и пили один коктейль на двоих. Но вскоре звезда переключилась на другого красавчика из американского футбола – Скотти Макнайта.

Хайден Панеттьери в 2012 году.

Отношения со Скотти длились полтора года, но развалились в декабре 2012-го с подачи актриса, которая, по словам близких к звезде источников, очень часто думала о Кличко. Украинцу тем временем приписывали романы с моделью и актрисой Джессикой Уайт, а также телеведущей Назан Эккс, но Кличко ничего не подтверждал.

Бокс Кличко невеста

И как Макнайт не старался вернуть Хайден, предлагая примирение, через несколько месяцев звезду сериалов вновь застукали в объятиях Владимира Кличко. Уже осенью 2013 года пара объявила о помолвке, а Панеттьери вовсю хвасталась шикарным обручальным кольцом за 500 000 долларов и бриллиантом в 6 карат.

О серьезности чувств Хайден говорил тот факт, что она даже приезжала в Киев, чтобы познакомиться с мамой жениха и поддержать братьев Кличко во время Евромайдана.

Бокс Кличко невеста

Свадьбу планировали на 24 августа 2014 года, день независимости Украины. Но ее пришлось перенести, когда стало известно, что американская звезда беременна.

2014 год.

Кая-Евдокия родилась 9 декабря 2014 года в США. И появление девочки на свет заставило пару осесть в Лос-Анджелесе. Ожидалось, что вскоре новоявленные родители объявят новую дату свадьбы, но этого не произошло из-за нервного срыва Хайден и послеродовой депрессии.

Бокс Кличко невеста

Это было непростое время для актрисы и боксера, они все реже выходили в свет. Хотя Кличко проводил очень много времени с дочерью, давая невесте возможности отдохнуть. В какой-то момент показалось, что паре удалось наладить отношения.

Кличко и Панеттьери вместе ездили в Израиль.

Владимир и Хайден вместе ездили отдыхать и счастливо улыбались в объектив камер, но дело шло к расставанию. И в августе 2018-го этот факт подтвердила мама актрисы. А куда было тянуть, если несколькими днями ранее Панеттьери засняли босой за руку с другим мужчиной?

Бокс Кличко невеста

Но бывшие влюбленные расстались хорошими друзьями, она до сих пор считает украинца одним из главных мужчин своей жизни. И актриса ничего не имела против того, чтобы Кличко воспитывал их общую дочь в Киеве.

Владимир Кличко и Хайден во время отдыха в Греции.

Ранее OBOZREVATEL писал, что бывшая невеста Кличко похвасталась фото с красавцем на базаре.

БоксактрисаВладимир КличкоХайден Панеттьери