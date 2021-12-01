Голливудская "малышка" родила Кличко дочь, но не вышла за него: история любви боксера и красотки Панеттьери

Сегодня личная жизнь бывшего чемпиона мира по боксу Владимира Кличко остается тайной за семью печатями. А ведь не так давно весь мир следил за романом украинца и американской актрисы Хайден Панеттьери, которая родила ему дочь. Пара была вместе 9 лет, но боксер так и не повел актрису под венец.

OBOZREVATEL решил вспомнить бурную историю любви Кличко-младшего и звезды сериалов "Герои" и "Нэшвилл".

Голливудская малышка, которая снималась в рекламе чуть ли не с пеленок, встретила украинского гиганта накануне Нового года-2010 на "книжной вечеринке" общих друзей. "Вау, ты такой большой!", – позже вспоминала Хайден, как сделала комплимент Владимиру. "А ты – маленькая", – заметил Кличко, который был выше актрисы на 45 см и старше на 13 лет.

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Но ни серьезная разница в габаритах, ни различие культур, в которых выросли украинец и американка, не могли стать преградами на пути любви. Говорят, что чувства друг к другу у Владимира и Хайден вспыхнули чуть не мгновенно, и через несколько дней они вместе уже встречали Новый год.

С каждой неделей бурный роман актрисы и боксера набирал обороты. И на закрытом концерте Леди Гаги в Майами парочка уже не особо скрывала свои чувства, счастливо улыбаясь в объятиях друг друга. А в конце января влюбленные, держась за руки, вышли вместе на красную дорожку Best of Musical Gala в Гамбурге.

Но мировые СМИ и так называемые звездные эксперты не видели будущего у этой интернациональной пары. Ведь им предстояло поддерживать свои чувства на расстоянии, поскольку Кличко готовился провести две важные защиты чемпионских титулов против американца Эдди Чемберса и нигерийца Сэмюэля Питера, а Хайден предстояли съемки в продолжении культового фильма "Крик".

Но Хайден и Владимир решили не сдаваться и встречались как только выпала свободная минутка, даже несколько раз ездили отдыхать вместе. Но, несмотря на это, отношения Кличко и Панеттьери больше напоминали американские горки. В прессе постоянно судачили про их расставание. И первый серьезный разлад случился весной 2011 года.

Тогда на страничке братьев Кличко в Facebook о причинах разрыва с американкой рассказал сам Владимир: "Мы провели отличное время вместе, но нелегко поддерживать отношения между двумя континентами.

Я очень уважаю Хэйден как человека и как друга. И уверен, мы сохраним дружеские отношения, несмотря на расставание".

Но американские и европейские СМИ утверждали, что разлучают пару вовсе не континенты, а новое увлечение актрисы. Так как месяцем ранее 21-летняя Хайден была замечена в компании игрока в американский футбол Марка Санчеса из "Нью-Йорк Джетс". И это был не единственный случай, когда в отношениях с украинцем блондинка проводила время в компании других мужчин.

Посиделки звезды Голливуда не очень походили на "просто дружеские". А тут еще New York Post сообщила, что Паннетьери и ловелас Санчес "явно пытались скрывать свои чувства". Они шептались и пили один коктейль на двоих. Но вскоре звезда переключилась на другого красавчика из американского футбола – Скотти Макнайта.

Отношения со Скотти длились полтора года, но развалились в декабре 2012-го с подачи актриса, которая, по словам близких к звезде источников, очень часто думала о Кличко. Украинцу тем временем приписывали романы с моделью и актрисой Джессикой Уайт, а также телеведущей Назан Эккс, но Кличко ничего не подтверждал.

И как Макнайт не старался вернуть Хайден, предлагая примирение, через несколько месяцев звезду сериалов вновь застукали в объятиях Владимира Кличко. Уже осенью 2013 года пара объявила о помолвке, а Панеттьери вовсю хвасталась шикарным обручальным кольцом за 500 000 долларов и бриллиантом в 6 карат.

О серьезности чувств Хайден говорил тот факт, что она даже приезжала в Киев, чтобы познакомиться с мамой жениха и поддержать братьев Кличко во время Евромайдана.

Свадьбу планировали на 24 августа 2014 года, день независимости Украины. Но ее пришлось перенести, когда стало известно, что американская звезда беременна.

Кая-Евдокия родилась 9 декабря 2014 года в США. И появление девочки на свет заставило пару осесть в Лос-Анджелесе. Ожидалось, что вскоре новоявленные родители объявят новую дату свадьбы, но этого не произошло из-за нервного срыва Хайден и послеродовой депрессии.

Это было непростое время для актрисы и боксера, они все реже выходили в свет. Хотя Кличко проводил очень много времени с дочерью, давая невесте возможности отдохнуть. В какой-то момент показалось, что паре удалось наладить отношения.

Владимир и Хайден вместе ездили отдыхать и счастливо улыбались в объектив камер, но дело шло к расставанию. И в августе 2018-го этот факт подтвердила мама актрисы. А куда было тянуть, если несколькими днями ранее Панеттьери засняли босой за руку с другим мужчиной?

Но бывшие влюбленные расстались хорошими друзьями, она до сих пор считает украинца одним из главных мужчин своей жизни. И актриса ничего не имела против того, чтобы Кличко воспитывал их общую дочь в Киеве.

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