Гимн Украины на чемпионате мира по боксу: появилось видео церемонии награждения
В Сербии состоялось награждение украинца Юрия Захареева, который выиграл чемпионат мира по боксу в весовой категории до 71 кг. Торжественное мероприятие прошло в Белграде.
Захареев кроме золотой награды получил и сертификат на 100 000 долларов. 19-летний парень из Одесской области добился невероятного успеха, став единственным представителем нашей страны, которому удалось добыть медаль.
Все остальные украинцы завершили выступление на стадии 1/8 финала.
Захареев очень сдержанно отреагировал на свой успех, с удовольствием слушая играющий в его честь гимн Украины.
Как сообщал OBOZREVATEL, до финальной битвы боксер из села Андреевка Одесской области добыл на турнире четыре победы. Начал свой путь на мундиале Юрий с побед над Махмудом Саидом из Сомали и британцем Мохаммедом Акбарой.
В 1/8 финала Захареев взял верх над испанцем Юбу Сиссоко, а вот победа в четвертьфинале далась ему очень непросто. Юрий с трудом, но одолел чемпиона мира 2014 и 2017 годов Асланбека Шимбергенова.
В полуфинале молодой украинец был сильнее азербайджанца Сархана Алиева.