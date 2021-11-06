Гимн Украины на чемпионате мира по боксу: появилось видео церемонии награждения

В Сербии состоялось награждение украинца Юрия Захареева, который выиграл чемпионат мира по боксу в весовой категории до 71 кг. Торжественное мероприятие прошло в Белграде.

Захареев кроме золотой награды получил и сертификат на 100 000 долларов. 19-летний парень из Одесской области добился невероятного успеха, став единственным представителем нашей страны, которому удалось добыть медаль.

Все остальные украинцы завершили выступление на стадии 1/8 финала.

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Захареев очень сдержанно отреагировал на свой успех, с удовольствием слушая играющий в его честь гимн Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, до финальной битвы боксер из села Андреевка Одесской области добыл на турнире четыре победы. Начал свой путь на мундиале Юрий с побед над Махмудом Саидом из Сомали и британцем Мохаммедом Акбарой.

В 1/8 финала Захареев взял верх над испанцем Юбу Сиссоко, а вот победа в четвертьфинале далась ему очень непросто. Юрий с трудом, но одолел чемпиона мира 2014 и 2017 годов Асланбека Шимбергенова.

В полуфинале молодой украинец был сильнее азербайджанца Сархана Алиева.