'Гимн Украины, как припев к песни Шамана'. Россияне присвоили себе Усика

Реванш Александра Усика с Тайсоном Фьюри вызвал бурную реакцию не только среди поклонников бокса, но и в российском сегменте социальных сетей. Многие юзери активно обсуждали украинского чемпиона, некоторые из них не скрывали желания, "сделать" Усика гражданином РФ.

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В одном из комментариев, россиянина возмутил гимн Украины, который звучит перед боем Александра.

"Гимн Украины звучит как припев какой-нибудь песни Шамана", – написал один из зрителей, увидев сходство гимна с отсталой российской поп-музыкой. Другие комментаторы выразили недовольство использованием украинской символики на арене, требуя, чтобы Усик, как уроженец Симферополя, "выходил с российским флагом".

Некоторые пошли еще дальше, фантазируя о том, как можно было бы наказать украинских болельщиков.

"Очень хотелось, чтобы после боя появились ТЦКшники и всех, кто с флагами, признанными в России экстремистскими, упаковали и самолетами отправили на фронт", – такие комментарии, как всегда, отразили уровень агрессии в дискуссиях.

Несмотря на подобные заявления, Усик сохраняет абсолютную поддержку у украинских болельщиков, которые видят в нем не только великого спортсмена, но и символ стойкости и патриотизма.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на воскресенье, 22 декабря, на ринге в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) чемпион WBC, WBA, WBO и IBO Александр Усик повторно победил Тайсона Фьюри и защитил свои титулы. Седьмой поединок украинца в супертяжелом весе завершился победой по очкам 116:112, 116:112, 116:112.

Сразу после окончания схватки было опубликованы впечатляющая статистика ударов и судейские записки. Также стало известно, кому отдал победу судья с искусственным интеллектом.

Через несколько часов в сеть выложили лучшие моменты поединка на видео.

Стоит отметить, что после оглашения победителя, Усик поднял над собой уникальный артефакт.

Комментируя свой успех украинский чемпион посвятил его всем матерям нашей страны.

На послематчевой пресс-конференции Тайсон Фьюри поразил журналистов своим видом. Его лицо, в которое прилетело более 100 точных ударов от украинца, украшали синяки и ссадины.

Не оставил без внимание реванш Усика и Фьюри и Василий Ломаченко. Кум и друг Александра оставил лаконичное послание в соцсетях.

Результат схватки стал настоящим разочарованием для российских болельщиков, ставивших на британца. Многие из них заранее уверенно прогнозировали успех Цыганского короля, но итог боя оказался для них неожиданным.

На следующий день после боя внимательные болельщики неожиданно нашли его (бой) в украинском мультфильме 1978 года.

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