Фьюри – Уайлдер 3: прогноз на чемпионский бой

Британец Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) считается явным фаворитом своего третьего поединка против американца Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО). Бой за чемпионский пояс по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе, которым владеет европеец, пройдет в Лас-Вегасе в субботу, 9 октября.

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя Фьюри – Уайлдер 3. Ориентировочное начало – в 6:00 утра воскресенья, 10 октября, по киевскому времени.

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Аналитики отдают предпочтение Фьюри, которого называют Цыганским королем. Ставки на его победу принимаются с коэффициентом 1,36.

Ничья оценивается котировкой 21,00. А показатели на успех Бронзового бомбардировщика достигают уровня 3,25.

При этом эксперты уверены, что поединок завершится досрочно. На соответствующее событие предлагается индекс 1,36.

Отметим, что впервые Фьюри и Уайлдер встретились в декабре 2018 году, когда по итогам 12 раундов была зафиксирована ничья, причем Тайсон дважды побывал в нокдауне.

Второй бой состоялся в феврале 2020 года. Британец уверенно разобрался с соперником и заставил угол Уайлдера выбросить белое полотенце в седьмом раунде.

Как сообщал OBOZREVATEL, Тайсон Фьюри отреагировал на поражение британца Энтони Джошуа от Александра Усика. Цыганский король отметил, что не намерен троллить своего соотечественника за эту неудачу.