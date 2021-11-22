Фьюри пообещал уничтожить Усика, назвав его мелким

Британец Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) выразил уверенность в том, что он легко победит украинца Александра Усика (19-0, 13 КО). Цыганский король, как называют боксера из Манчестера, пообещал преподать урок нашему соотечественника.

Об этом сам Фьюри заявил в эфире iFL TV, пишет Boxing Scene. Чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) подчеркнул, что Усик будет нокаутирован так же, как американец Деонтей Уайлдер (42-2-1, 41 КО).

Видео дня

"Я приму бой с маленьким парнем в супертяжелом весе, покажу вам, как хорошо укрыться от маленького бойца, от невысокого человечка. Я его собью. Он будет выглядеть так, будто его сбил 18-колесный велосипед, как и Деонтей Уайлдер. Я разверну его назад, а затем снова забегу за спину", – сказал Фьюри.

Напомним, Тайсон Фьюри нокаутировал Деонтея Уайлдера в 11-м раунде их третьего противостояния, защитив чемпионский пояс. В свою очередь Александр Усик сенсационно победил другого представителя Великобритании Энтони Джошуа единогласным решением судей – 117:112, 116:112, 115:113.

Как сообщал OBOZREVATEL, букмекеры опубликовали котировки на реванш Александра Усика и Энтони джошуа.