'Это хевивейт, ребята': Усику привезли его чемпионские пояса. Видео

Чемпион мира по боксу среди профессионалов в супертяжелом весе Александр Усик наконец-то получил свои пояса. После победы над британцем Энтони Джошуа в бою, который прошел 25 сентября в Лондоне, украинец завоевал титулы чемпиона по версиям трех престижных организаций (WBO, WBA, IBF) и одной менее значимой – IBO.

На своей странице в Instagram 34-летний Усик похвастался доставкой ценных трофеев. "Чемпионские пояса – в хороших руках", – подписал боксер короткий видеоролик.

"Listen, guys, heavyweight. It's not cruserweight, it's heavyweight", – с улыбкой озвучил Александр на своеобразном английском прибытие своих наград. ("Слушайте, ребята, это супертяжелый вес. Это не тяжелый вес. Это супертяжелый", – перевод с англ.).

Усик показал, как рассматривает пояс, который хранится в специальном чемоданчике.

Из четырех титулов самых авторитетных боксерских организаций нашему спортсмену не принадлежит только один – WBC, которым владеет британец Тайсон Фьюри.

В следующем бою, в марте 2022 года, Александр и Энтони снова сойдутся и проведут матч-реванш.

Если украинец успешно защитит свои пояса, он сможет рассчитывать на объединительный поединок с чемпионом по версии WBC.

