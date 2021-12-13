'Это было главным': Комми нашел причину поражения от Ломаченко

Бывший чемпион мира по боксу в легком весе по версии IBF Ричард Комми выделил основную причину своего поражения Василию Ломаченко. Бой за титул Интерконтинентального чемпиона WBO состоялся в Нью-Йорке в ночь на 12 декабря.

После того, как Комми попал в больницу после поражения от Ломаченко, он в комментарии Boxing Social назвал Василия дерзким и считает, что не был потрясен его ударами.

"Сейчас я чувствую себя очень хорошо. Это был большой бой. Я еще не смотрел видео и не знаю, как провел поединок. Но верю, что выступил отлично. Люди мне говорили, что я проделал прекрасную работу.

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Понимаете, биться с левшой – это вызов. Если бы я дрался против праворукого боксера, то мой стиль был бы другим. Я спарринговал со многими леворукими боксерами. Они – очень хороши, но не настолько, как Лома с его быстрыми ногами и руками", – признал мастерство украинца африканец.

Также Комми назвал дерзким поведение украинца, когда тот призывал секундантов ганца выбросить полотенце и завершить бой. "Если ты хорошо по мне попал, это не значит, что я страдаю. На самом деле, у него синяков больше, чем у меня. Хотя в тот вечер он все же оказался лучше", – подытожил 34-летний житель Нью-Йорка.

Ричард потерпел четвертое поражение в 34 поединках в профессионалах.

Как сообщал OBOZREVATEL, опубликована впечатляющая статистика ударов Ломаченко в бою с Комми.