'Если уверен в своем влиянии на Путина...' Усик обратился к Трампу

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик призвал кандидата в президенты США Дональда Трампа добиваться от диктатора Владимира Путина освобождения всех украинских пленных. Наш боксер отметил, что политик каждый раз говорит о своем влиянии на главаря Кремля и хороших с ним отношениях.

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Об этом Усик написал на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter, обращаясь к легендарному Джо Рогану. 37-летний уроженец Симферополя подчеркнул, что Трампу стоит действовать как можно быстрее, ведь время играет огромную роль для жизней украинцев.

"Уважаемый Джо Роган, не могли бы вы спросить Дональда Трампа, когда он появится у вас на подкасте: если господин президент так уверен в своем влиянии на Путина, мог бы он немедленно помочь освободить защитников "Азовстали" и всех украинцев из российского плена? Время имеет важное значение. С уважением, Александр Усик", – отметил боксер.

Ранее в четверг Усик во время пресс-конференции перед реваншем с Тайсоном Фьюри попросил соперника расписаться на фотографиях с их первого боя. Снимки наш соотечественник выставит на аукцион для помощи украинским военным. Перед вторым боем Александр заставил британца пойти на радикальный шаг.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик радикально сменил имидж перед реваншем с Тайсоном Фьюри. На пресс-конференции в Лондоне украинец появился в неожиданном образе.

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