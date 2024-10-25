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"Если уверен в своем влиянии на Путина..." Усик обратился к Трампу

Александр Чеканов
Бокс
2 минуты
1,4 т.
'Если уверен в своем влиянии на Путина...' Усик обратился к Трампу

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик призвал кандидата в президенты США Дональда Трампа добиваться от диктатора Владимира Путина освобождения всех украинских пленных. Наш боксер отметил, что политик каждый раз говорит о своем влиянии на главаря Кремля и хороших с ним отношениях.

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Об этом Усик написал на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter, обращаясь к легендарному Джо Рогану. 37-летний уроженец Симферополя подчеркнул, что Трампу стоит действовать как можно быстрее, ведь время играет огромную роль для жизней украинцев.

"Если уверен в своем влиянии на Путина..." Усик обратился к Трампу
"Если уверен в своем влиянии на Путина..." Усик обратился к Трампу

"Уважаемый Джо Роган, не могли бы вы спросить Дональда Трампа, когда он появится у вас на подкасте: если господин президент так уверен в своем влиянии на Путина, мог бы он немедленно помочь освободить защитников "Азовстали" и всех украинцев из российского плена? Время имеет важное значение. С уважением, Александр Усик", – отметил боксер.

"Если уверен в своем влиянии на Путина..." Усик обратился к Трампу

Ранее в четверг Усик во время пресс-конференции перед реваншем с Тайсоном Фьюри попросил соперника расписаться на фотографиях с их первого боя. Снимки наш соотечественник выставит на аукцион для помощи украинским военным. Перед вторым боем Александр заставил британца пойти на радикальный шаг.

"Если уверен в своем влиянии на Путина..." Усик обратился к Трампу

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик радикально сменил имидж перед реваншем с Тайсоном Фьюри. На пресс-конференции в Лондоне украинец появился в неожиданном образе.

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