'Джошуа не способен победить Усика': промоутер Фьюри оценил шансы в реванше

Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен уже рассматривает вариант поединка своего подопечного с Александром Усиком. По его мнению, украинец сильнее Энтони Джошуа.

Уоррен уверен, что в ближайшую субботу Тайсон победит Деонтея Уайлдера и в следующем году сможет выйти на объединительный бой. Слова промоутера приводит издание Boxing News 24/7. При этом Фрэнк думает, что украинский боксер снова победит Джошуа.

"Компания Matchroom постарается вернуть Энтони титулы. Но удастся ли это? Я не думаю, что Джошуа способен побить Усика. Александр – смелый и жесткий парень. Он вышел на 65-тысячный стадион, на котором его поддерживали человек 500. Он не только вошел в логово льва, но и захватил его", – восхитился уроженцем Крыма американец.

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При этом Уоррен считает, что проведение объединительного боя зависит от Тайсона Фьюри.

"Это будет решение Тайсона. В боксе все может случиться, особенно с большими парнями", – подытожил промоутер.

Как рассказывал OBOZREVATEL, на днях отец Фьюри назвал причину, по которой Усика лишили досрочной победы в поединке с Джошуа.

Напомним, как Фьюри прокомментировал поражение Джошуа в бою с Усиком. Тем временем, Усику в бою с Фьюри предсказали проблемы.