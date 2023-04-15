Чемпион Украины по боксу 'гордится тем, что русский', назвав украинцев 'манкуртами'

Двукратный чемпион Украины по боксу (2011, 2012) Павел Ищенко отметился пророссийским постом в Instagram. В своем аккаунте участник Олимпийских игр (2012), победитель (2013) и бронзовый призер (2017) чемпионатов Европы разместил сторис, в котором написал про гордость быть русским.

Видео дня

"Я горжусь тем, что я русский! Шаман – красавчик! Мурашки! Манкуртам не понять! Хвала богам, что я носитель русской культуры и языка", – подписал Павел фотографию российского артиста Ярослава Дронова (настоящее имя Шамана).

Профиль Ищенко закрыт для общего доступа, но в описании очень характерно указаны политические пристрастия боксера.

Ищенко родился 30 лет назад в Петропавловско-Камчатском. Является воспитанником херсонской школы бокса. До 2015 года выступал за украинскую сборную.

После успеха в команде "Украинские атаманы" поехал на Олимпиаду в Лондоне, где проиграл в первом раунде.

В 2015 году Павел перешел в профессиональный бокс. Успел провести три поединка, завершив все три победой. В 2017-м выступил за сборную Израиля на чемпионате Европы, заняв третье место.

После аннексии Крыма в 2014 году в одном из своих интервью российским пропагандистам Ищенко призвал украинских болельщиков не смешивать спорт с политикой, заявив, что "никаких противостояний между русскими и так называемыми украинцами у нас нету".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!