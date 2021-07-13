Двое харьковских боксеров-сотрудников компании "Здоровье" поедут на Олимпиаду в Токио

Боксеры Николай Буценко и Ярослав Харцыз, работающие в фармкомпании "Здоровье", полетят на Олимпийские игры в Токио. Соревнования пройдут в столице Японии с 23 июля по 8 августа.

Первым украинским боксером, получившим олимпийскую лицензию еще весной 2020 года, стал капитан сборной Николай Буценко, выступающий в весовой категории до 57 кг. 30-летний спортсмен занимается боксом с детства.

— Тренируюсь более 20 лет. Развивать спортивную карьеру мне помогает отец Валерий Буценко, а еще тренеры Олег Крапивин, Валерий Даниленко. Благодаря этим людям я буду бороться за "золото" олимпиады в Токио, — рассказывает Николай Буценко.

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Спортсмен родом из Одессы, но уже три года живет и тренируется в Харькове. Работает Николай в фармацевтической компании "Здоровье". В спорте его активно поддерживает председатель наблюдательного совета компании "Здоровье" Александр Доровской.

— Харьковские боксеры хорошо выступают на турнирах разных уровней. Не в последнюю очередь благодаря поддержке компании "Здоровье" и лично Александра Доровского. Компания оказывает всестороннюю помощь, а также финансовую поддержку, — рассказывает спортсмен.

На олимпийские игры в Японию полетит и коллега Николая — Ярослав Харцыз. Который также работает в компании "Здоровье". Занимается боксом 9 лет, являясь мастером спорта международного класса. Ярослав — серебряный призер чемпионата Европы 2018 года, двукратный чемпион Украины, призер международных турниров. Выступает в весовой категории до 63 кг.

— Планы на Олимпиаду — занять первое место, — говорит Ярослав Харцыз. — А уже после Олимпийских игр хочу перейти в профессионалы, подписав соответствующий контракт.

За поддержку спортивной карьеры Ярослав также благодарен компании, в которой работает. Ведь, кроме поддержки в подготовке, руководство "Здоровья" выплачивает премии за призовые места в турнирах. Глава наблюдательного совета компании Александр Доровской уверен: такие инвестиции всегда окупаются на 100%.

— Наша компания всегда поддерживает харьковских спортсменов: боксеров, борцов. Ведь, вкладывая деньги в спорт, мы поднимаем престиж города и страны, когда наши чемпионы возвращаются с медалями с разных турниров. Ребята, в свою очередь, показывают позитивный пример подрастающему поколению, помогая детям выбирать здоровье вместо пагубных уличных привычек, — подчеркивает Александр Доровской.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. В программе соревнований представлено 33 вида спорта.