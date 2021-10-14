'Да идите вы...': слова Джошуа, которые нужны для боя Усика и Фьюри

Новый чемпион мира по боксу по версиям трех престижных организаций (IBF, WBA WBO) Александр Усик в ближайшем бою встретится, скорее всего, с Энтони Джошуа. Об этом рассказал промоутер украинца Александр Красюк. Хотя есть некоторые нюансы, которые могут изменить ситуацию.

В мире бокса обсуждают возможность объединительного боя между Усиком и чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри. Однако, как сказал Красюк, пока что это расходится с реальной ситуацией в супертяжелом дивизионе. Его слова приводит сайт "Трибуна".

"Бой Фьюри и Усика возможен на уровне теорий. А на практике у нас есть контракт [с Джошуа] и данное слово, которое закреплено на бумаге. У нас есть обязательства согласиться на реванш, если он этого хочет. Хотя порой боксеры не давали реванш, несмотря на контракт. Я о ситуации после поединка Фьюри и Владимира Кличко.

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Для боя Тайсона и Александра необходимо, чтобы Джошуа сказал: "Да, идите вы боксируйте за звание абсолютного чемпиона. А победитель затем будет биться со мной". Звучит неплохо, но не нужно забывать и о возможных санкциях организаций", – поведал Александр.

Красюк рассказал, что есть обязательный претендент WBC – британец Диллиан Уайт, WBO – его земляк Джо Джойс, а у WBA – финн Роберт Хелениус. Его промоутер уже предлагает бой Усику. Еще одна организация, IBF, после поражения Пулева от Джошуа пока со своим лидером на ринге не определилась.

Как сообщал OBOZREVATEL, Русский Витязь Поветкин восхитился Усиком.

Таким образом, украинский чемпион мира снова собирается биться с Энтони. Реванш ожидается в начале весны 2022 года.

Тем временем, Уайлдера после боя с Фьюри убрали из бокса.