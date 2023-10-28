Чемпионский бой непобедимого украинского боксера отменен

Чемпион мира в наилегчайшем весе (до 50,8 кг) по версии WBA Артем Далакян (22-0, 15 КО) сможет провести свою седьмую защиту титула. 15 ноября 36-летний киевлянин в со-главном поединке шоу должен был встретится с местным бойцом Сеиго Акуи (18-2-1, 11 КО).

Однак главная звезда главного поединка этого ивента японец Такума Иноуэ (18-1, 4 КО) получил перелом ребра, из-за чего отменил свою встречу филиппинцем Джервином Анкахасом (34-3-2, 23 КО). Организаторы решили отменить все шоу.

"Новая дата и место боя станут известны позже. Над этим сейчас работает наша команда", – написал Далакян у себя в Instagram.

Видео дня

Как сообщал OBOZ.UA, 28 января Далакян успешно защитил свой пояс. На легендарном стадионе "Уэмбли" в Англии уроженец Баку победил небитого Давида Хименеса (12-1, 9 КО) из Коста-Рики.

в ноябре позапрошлого года Артем разбил обязательного претендента Луиса Консепсьона (39-9, 28 КО) из Панамы. Бой в Киеве завершился в 9-м раунде техническим нокаутом.

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