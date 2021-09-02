Чемпионка мира по боксу, ткнувшая фалоимитатором в соперницу, проиграла нокаутом любительнице эротических фотосессий

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Бокс
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Аньела Богуш

Польская чемпионка мира по боксу Ева Бродницкая проиграла свой дебютный поединок в смешанных единоборствах (ММА) соотечественнице Аньеле Богуш, которая известна своей страстью к различным откровенным фотосессиям. Перед боем Бродницкая на церемонии взвешивание решила психологически надавить на соперницу, устроив провокацию с фалоимитатором,

Бродницкая (слева) ткнула в лицо сопернице секс-игрушкой

Однако ее план завершился провалом, так как она проиграла сопернице техническим нокаутом в третьем раунде. Для польки это стала третьей победой в трех боях, при этом все три завершились досрочно.

Аньела Богуш побила Еву Бродницку
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Аньела Богуш победила техническим нокаутом
Аньела Богуш победила

"Я не отказался от дуэли, потому что не хотел разочаровывать болельщиков и организаторов, несмотря на то, что последние 3 недели подготовки боролась с болью в сломанной ноге. Это не оправдание, и я поздравляю свою соперницу с победой", – призналась после поединка Бродницкая.

Ева Бродницкая

Богуш была более лаконичной.

"Я победила чемпионку мира по боксу. До меня до сих пор не доходит ... Спасибо за поддержку. Благодарю тех, кто верил в меня. Люблю тебя ", – написала она рядом с фотографией, на которой целует золотой трофей.

Аньела Богуш
Аньела Богуш с кубком

Как сообщал OBOZREVATEL, американская боксерша пришла на взвешивание полуголая и победила нокаутом.

ПольшаMMA