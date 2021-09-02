Чемпионка мира по боксу, ткнувшая фалоимитатором в соперницу, проиграла нокаутом любительнице эротических фотосессий

Польская чемпионка мира по боксу Ева Бродницкая проиграла свой дебютный поединок в смешанных единоборствах (ММА) соотечественнице Аньеле Богуш, которая известна своей страстью к различным откровенным фотосессиям. Перед боем Бродницкая на церемонии взвешивание решила психологически надавить на соперницу, устроив провокацию с фалоимитатором,

Однако ее план завершился провалом, так как она проиграла сопернице техническим нокаутом в третьем раунде. Для польки это стала третьей победой в трех боях, при этом все три завершились досрочно.

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"Я не отказался от дуэли, потому что не хотел разочаровывать болельщиков и организаторов, несмотря на то, что последние 3 недели подготовки боролась с болью в сломанной ноге. Это не оправдание, и я поздравляю свою соперницу с победой", – призналась после поединка Бродницкая.

Богуш была более лаконичной.

"Я победила чемпионку мира по боксу. До меня до сих пор не доходит ... Спасибо за поддержку. Благодарю тех, кто верил в меня. Люблю тебя ", – написала она рядом с фотографией, на которой целует золотой трофей.

Как сообщал OBOZREVATEL, американская боксерша пришла на взвешивание полуголая и победила нокаутом.