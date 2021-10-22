Чем Фьюри лучше Усика: знаменитый боксер Рой Джонс дал объяснение

В мире профессионального бокса продолжают обсуждать возможность объединительного боя чемпионов мира по разным версиям Александра Усика и Тайсона Фьюри. Решил сравнить украинца и британца и знаменитый в прошлом американский боец Рой Джонс-младший.

В интервью YouTube-каналу iFL TV бывший чемпион мира в пяти весовых категориях поставил Цыганского Короля выше украинца. Главным Джонс посчитал опыт выступлений в элитном дивизионе.

"Думаю, что Фьюри остается первым номером в супертяжелой категории. Разве кто-то сделал что-то такое, что доказал, что является лучше Тайсона? Нет. Ведь его пока никто не победил. Да, Усик тоже не проигрывал, но он провел в супертяжах всего три боя.

Видео дня

Фьюри же всю карьеру дрался именно в супертяжелом дивизионе. Поэтому выбираю парня, который держится здесь непобежденным дольше. Усик – хороший боксер, но из-за этого нельзя что-то отнимать у Фьюри", – поделился мнением ныне 52-летний Рой.

Ранее Джонс говорил, что нужно избежать боя Усик – Фьюри любыми способами.

Как сообщал OBOZREVATEL, претендент на бой с Фьюри получил травму.