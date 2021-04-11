Боксершу, пришедшую в белье на взвешивание, серьезно избили в чемпионском бою. Видео

Австралийская боксерша Эбани Бриджес (5-1-0, 2 КО), известная под псевдонимом Блондинка-бомбардировщик, проиграла американке Шэннон Кортни (7-1, 3 КО) бой за титул чемпионки по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в легчайшем весе (до 53,5 кг).

В одном из моментов спортсменки жестко столкнулись головами, из-за чего правый глаз Бриджес серьезно распух и под конец боя боксерша плохо видела.

Эбани Бриджес в ринге The Sun

Однако секунданты австралийки позволили ей отбоксировать полные десять раундов, по итогам которых все судьи отдали победу Кортни: 97-94, 98-92 и 98-92.

"Я не могу выразить словами, как я счастлива. Я и вся моя команда очень много работали над этой победой. Я боксировала лучше, и у меня были лучшие удары. Она пыталась меня нокаутировать, и мне пришлось прекратить размениваться с ней ударами, а продолжать гнуть свою линию", – заявила Шэннон после боя.

Эбани Бриджес The Sun

Шэннон Кортни (слева) и Эбани Бриджес после боя The Sun

Эбани Бриджес после боя

Напомним, что Эбани накануне произвела фурор, прийдя на взвешивание в откровенном белье.

Эбани Бриджес на взвешивании Instagram Эбани Бриджес

Бриджес явилась на церемонию в соблазнительном наряде, несмотря на то, что Кортни накануне осудила ее, обвинив в неуважении к спорту.