Боксерку, що прийшла в білизні на зважування, серйозно побили в чемпіонському бою. Відео

Австралійська боксерка Ебанi Бріджес (5-1-0, 2 КО), яка відома під псевдонімом Блондинка-бомбардувальник, програла американці Шеннон Кортні (7-1, 3 КО) бій за титул чемпіонки за версією Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) в найлегшій вазі (до 53,5 кг).

В одному з моментів спортсменки жорстко зіткнулися головами, через що праве око Бріджес серйозно розпух і під кінець бою боксерка погано бачила.

Ебанi Бріджес в рингу The Sun

Однак секунданти австралійки дозволили їй боксувати повні десять раундів, за підсумками яких всі судді віддали перемогу Кортні: 97-94, 98-92 і 98-92.

"Я не можу висловити словами, як я щаслива. Я і вся моя команда дуже багато працювали над цією перемогою. Я боксувала краще, і у мене були найкращі удари. Вона намагалася мене нокаутувати, і мені довелося припинити розмінюватися з нею ударами, а продовжувати гнути свою лінію", – заявила Шеннон після бою.

Ебанi Бріджес The Sun

Шеннон Кортні (зліва) і Ебанi Бріджес після бою The Sun

Ебанi Бріджес після бою

Нагадаємо, що Ебанi напередодні викликала фурор, прийшовши на зважування у відвертій білизні.

Ебанi Бріджес на зважуванні Instagram Ебанi Бріджес

Бріджес з'явилася на церемонію в спокусливому вбранні, незважаючи на те, що Кортні напередодні засудила її, звинувативши у неповазі до спорту.