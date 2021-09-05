Боксерша пришла полуголой на взвешивание и победила со сломанной рукой. Видео

Австралийская боксерша Эбани Бриджес (7-1, 3 KO) побила француженку Майлис Ганглофф (5-3, 2 КО) в поединке в весовой категории до 53,5 кг (легчайший вес). 34-летняя спортсменка победила решением судей 77:76.

Бриджес выглядела заметно мощнее своей соперницы и с первых минут захватила центр ринга. Эбани работала двойками, превосходя оппонентку в скорости ударов и маневренности.

Ближе к середине боя австралийка заметно выдохлась и Ганглофф смогла перехватить инициативу. У французской боксерши было гораздо больше сил и она провела концовку значительно увереннее, оставив на память на лице Бриджес несколько гематом. Однако для победы этого оказалось недостаточно.

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После битвы Бриджес заявила, что боксировала с переломом руки, который получила во втором раунде

"Это было очень больно в течение нескольких раундов. Рука сперва онемела, а в концовке, я думаю, я получила перелом", – цитирует Эбани cnewse.com.

Стоит отметить, что больше чем к бою, внимание было приковано к церемонии взвешивания.

Австралийская спортсменка, которая отличается эффектными внешними данными, пришла на эту процедуру в кружевном белье.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 августа Бриджес победила нокаутом британку Бек Коннолли (3-10, 0 КО). Встреча в легчайшем весе состоялась в английском Брентвуде.