Боксер, дравшийся в одном шоу с Тайсоном Фьюри, найден мертвый

Турецкий боксер суперсреднего веса Джем Кылыч (17-1, 11 КО) был найден мертвым найден мертвым в своем доме в США. 29-летний Кылыч в 2019 году дрался в андеркарде боя линейного чемпиона Тайсона Фьюри против Тома Шварца (29-1, 20 КО) за титул интерконтинентального чемпиона Всемирной боксерской организации (WBO).

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Как сообщает BoxingScene, вероятной причиной смерти стала передозировка наркотиков, поскольку Килич последнее время боролся с наркозависимостью и проблемами психического здоровья.

"Мы узнали новость о смерти одного из наших бывших национальных боксеров. Выражаем соболезнования родственникам. Покойся с миром", – заявил в пятницу Эйюп Гозгеч, президент Федерации бокса Турции.

Килич родился 6 июня 1994 года в Нойштадте, Германия. Он переехал в США в возрасте 19 лет, перебравшись в пригород Лос-Анджелеса. В том же году дебютировал на профессиональном ринге.

Свое единственное поражение потерпел от Стивена "So Cold" Нельсона в январе 2020 года, перед глобальной пандемией. Затем последовали три победы. Последний поединок он провел в августе прошлого года, победив решением судей Марко Дельгадо в восьми раундах.

Среди тех, кто был ошарашен этой новостью, стал Шейн Шапиро, менеджер по боксу, чьим первым клиентом был Килич.

"Никогда не думал, что буду писать что-то подобное прямо сейчас. Я в шоке. Покойся с миром, Джем Килич, первый боец, который рискнул со мной, переехавший из Германии в Лос-Анджелес, прожил со мной 7 лет и был частью моей семьи", - написал Шапиро.

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