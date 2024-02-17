Блогер-боксер, певший гимн Украины, выиграл бой нокаутом и исполнил гимн России. Видео

Российский блогер Даня Милохин, TikTok которого насчитывает более 17 млн подписчиков, принял участие в боксерском поединке в Дубае. 22-летний уроженец Оренбурга в главном бою шоу нокаутировал блогера из Индии Аджмала Хана.

На поединок Милохин вышел закутанный во флаг РФ и под гимн России.

Сам поединок оказался сверхскоротечным и завершился в первом раунде техническим нокаутом. После того, как Милохин получил от Хана по затылку, он зажал соперника в угол и стал методично избивать, вынудив рефери остановить встречу.

После победы Милохин вместе с командой исполнили гимн России.

Как сообщал OBOZ.UA, в ноябре 2022 года Милохин попал в скандал, когда сбежал из РФ, а затем в США спел гимн Украины с другом-украинцем Артуром Бабичем. В прямом эфире Милохин также учил товарища словам "паляниця, нісенітниця та Укрзалізниця".

начале 2022 года Милохин пытался попасть в Украину, однако его якобы не пустили. По словам блогера, он оказался для страны "врагом".

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