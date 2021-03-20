Бетербиев техническим нокаутом защитил два чемпионских титула

Российский боксер полутяжелого веса Артур Бетербиев (16-0, 15 КО) победил немца Адама Дайнеса (19-1-1, 10 KO) и защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной федерации бокса (IBF).

Поединок в Москве завершился техническим нокаутом в 10-м раунде.

Уже в конце 1-го раунда немецкий боксер пропустил мощный удар в верхнюю часть головы, угодив в нокдаун.

Такая неудача никак не повлияла на Дайнеса. 30-летний уроженец Омской области, переехавший в детстве в Германию, уверенно вел поединок, стараясь контратаковать. В 4-м раунде Дайнес поменял тактику и перестал двигаться. Бетербиев несколько раз зажимал соперника в угол, работая и в голову и по корпусу.

Преимущество русского бойца становилось все более очевидным и его оппоненту все чаще приходилось уходить в глухую защиту, лишь изредка выбрасывая ответные удары.

В 5-м раунде боксеры организовали настоящую рубку. Дайнес очень много пропускал в голову, но не только не падал, но и отвечал при малейшей возможности.

Бетербиев начиная с 7-й трехминутки стал чаще бить по корпусу, но его соперник выдерживал прессинг, демонстрируя чудеса стойкости. Иногда Адаму удавалось даже отвечать левыми боковыми.

В концовке боя россиянин стал бить комбинациями, но никак не мог свалить боксера из Германии. В 10-м раунде Дайнес пропустил встречный прямой, упал в нокдаун, успел подняться, но секундант в этот момент выбросил полотенце.

Последний свой бой Бетербиев провел в октябре 2019 года, нокаутировав украинца Александра Гвоздика, и став объединенным чемпионом мира. После боя харьковчанин сенсационно объявил о завершении карьеры.