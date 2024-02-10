Апсет года! Непобедимый российский боксер позорно проиграл убийственным нокаутом во 2-м раунде. Видео

Российский тяжеловес Евгений Романов (19-1, 12 KO) сенсационно проиграл бой за звание обязательного претендента по версии WBA в весовой категории до 101,6 кг (бриджервейт). На вечере бокса в Екатеринбурге 38-летний уроженец Волгограда уступил нокаутом представителю Китая Чжану Чжаосиню (12-2-1, 7 KO).

Поединок складывался для россиянина более чем успешно. Романов с первых минут захватил инициативу, методично пробивая защиту соперника. Под конец первого раунда представителю РФ удалось точно пробить в челюсть, отправив китайца в нокдаун.

С большим трудом Чжаосинь смог подняться на ноги и от добивания его спас лишь гонг.

Во второй трехминутке Романов, уверенный в своем превосходстве бросился добивать оппонента, забыв про защиту. Тяжеловес из России увлекся атакой, без блока оттянулся назад, за что был моментально наказан. Тяжелейший правый прямой отправил российского бойца лицом в ринг.

Романов попытался встать, но прийти в себя не успел. Рефери зафиксировал остановку боя.

Организаторы назвали победу Чжана Чжаосиня апсетом года.

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