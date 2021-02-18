Американский тренер указал на ошибку Ломаченко в подготовке к поединкам

Знаменитый американский тренер и родной брат экс-чемпиона мира в четырех весовых категориях Майки Гарсии Роберт считает, что Василий Ломаченко не лучшим образом подбирает спарринг-партнеров во время подготовки к поединкам.

В интервью на YouTube-канале EsNews он заявил, что нашему соотечественнику нужны неудобные соперники, которые готовы "надрать ему задницу". По этой причине Гарсия пригласил украинца на тренировки в свой зал.

"Смотрите, я не хочу сказать, что хочу его тренировать, потому что у него есть отец – отличный человек, отличный тренер. Но мне кажется, что Ломаченко нужно быть в зале, где есть ублюдки, которые хотят надрать его зад. А когда у тебя зал в твоем доме, и ты нанимаешь спарринг-партнеров... Ведь каждый нанятый спарринг-партнер знает, что он там не для того, чтобы надрать зад, а он там, чтобы делать то, что ему говорят. У Ломаченко отличное мастерство. Он один из лучших талантов в мире бокса, но я думаю, мой зал им поможет. Поэтому Ломе и его отцу – добро пожаловать на спарринги", – цитирует слова Гарсии издание Tribuna.

Как сообщал OBOZREVATEL, непобедимый американский боксер Райан Гарсия заявил, что Теофимо Лопес лжет о своем поединке против Василия Ломаченко.