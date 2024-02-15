16-летнего вице-чемпиона Украины по боксу нашли мертвым

Вице-чемпиона Украины по боксу среди юниоров Назарий Малинкин обнаружили без признаков жизни после того, как он пропал и с 7 февраля не выходил на связь с родственниками и друзьями. Тело 16-летнего спортсмена было найдено во Львове, а полиция открыла расследование о возможном самоубийстве.

Об этом говорится на странице полиции Ивано-Франковской области в социальной сети Facebook. Отмечается, что 7 февраля около трех часов дня подросток вышел из своего дома в Коломые и не вернулся. Спустя некоторое время он был объявлен в розыск, а 15 февраля его тело нашли правоохранители.

"Тело направлено на экспертизу. Следователи осуществляют досудебное расследование по ст.115 с пометкой "Самоубийство" Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются все обстоятельства происшествия", – говорится в сообщении.

Малинкин выступал в весовой категории до 51 килограмма. Кроме медали национального первенства он также выигрывал турнир памяти Евгения Кужельного.

Как сообщал OBOZ.UA, в немецком Оберхаузене был убит 17-летний украинский баскетболист Владимир Ермаков. На него напал с ножом 15-летний подросток и нанес множество ранений.

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