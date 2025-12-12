Борцы из Харьковщины, которых поддерживает корпорация 'Здоровье', завоевали медали на Кубке Украины

Всего три призовых места завоевали харьковские спортсмены. Корпорация "Здоровье" поддерживает команду борцов во время подготовки к соревнованиям и инвестирует в развитие и популяризацию спорта в Украине.

В течение 29-30 ноября борцы и борчихи из разных уголков Украины соревновались за самый дорогой трофей в истории украинского спорта. Традиционно Кубок Украины по вольной борьбе и Чемпионат Украины по греко-римской борьбе проходит в киевском легкоатлетическом манеже. В этом году соревнования были приурочены павшим воинам 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "Азов". Участие в церемонии открытия приняли Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный и президент НОК Украины Вадим Гутцайт.

Трое борцов, которых поддерживает Корпорация "Здоровье", представляли Харьковскую область на соревнованиях и заняли места на пьедестале почета. Камиль Керимов завоевал "золото" в весовой категории 61 кг. Мухамед Алиев в финале уступил сопернику и завоевал "серебро" в весовой категории 86 кг. Среди женщин Илона Прокопевнюк стала первой в весовой категории 62 кг.

В третий раз Кубок Украины по вольной борьбе завоевала команда Ивано-Франковска. Они получили уникальный кубок, который вошел в Национальный реестр рекордов Украины как самый ценный спортивный трофей в Украине: вес кубка – 16 кг, изготовлен из сверхпрочного алюминиевого сплава, покрыт стерлинговым серебром, а ручки украшены 22-каратным золотом.

Спортивный сезон 2025 года официально подошел к завершению, а значит впереди много работы, ведь начинается подготовка к чемпионату Европы.

Александр Доровский, основатель ООО "Корпорация "Здоровье"", убежден, что несмотря на войну нужно продолжать поддерживать спортсменов. Ведь их победы на международной арене прославляют нашу страну.

"Наша страна богата талантами. Корпорация "Здоровье" гордится работниками, которые выступают, побеждают и являются примером для подрастающих поколений. Они демонстрируют феноменальную волю к победе, трудолюбие и силу характера. Их имена известны далеко за пределами страны", – отметил Александр Доровский.