'Мама будет довольна': как борец-депутат Беленюк ушел из спорта без обуви и с танцем, оставив парижским ворам часы

Год назад олимпийский чемпион Токио-2020 по греко-римской борьбе Жан Беленюк станцевал гопак и снял борцовки прямо после бронзовой схватки на Играх в Париже-2024, заявив о завершении своей карьеры. Его выступление, безусловно, стало одним из самых эффектных в нашей сборной в столице Франции и привлекло внимание не только украинской, но и мировой прессы.

OBOZ.UA решил вспомнить, как Беленюк сражался за свою прощальную награду, что говорил о войне и какие строил планы на будущее.

Жан Беленюк родился 24 января 1991 года в Киеве, но соединил в себе две две культуры – Украины и Руанды, откуда был его отец, погибший во время гражданской войны на своей родине. Мама Светлана поддерживала сына, когда он в 9 лет решил попробовать силы в греко-римской борьбе и начал свое восхождение к олимпийской верхушке.

В Париж-2024 Жан приехал в статусе олимпийского чемпиона Токио-2020 и серебряного призера Рио-2016, где, по мнению многих специалистов и представителей СМИ Беленюка осудили.

Пока шли соревнования и украинские журналисты ждали Жана в микс-зоне, к нам регулярно подходили иностранные коллеги и спрашивали, все ли он все еще депутат. А волонтеры гуглили и потом пересказывали друг другу, что на Марсовом поле соревнуется известный политик.

При идеальном раскладе в "золотой" в схватке до 87 кг должны были соревноваться два украинца – действующий Беленюк и бывший, Семен Новиков, который как раз из-за депутата ВР сменил гражданство на болгарское. Мол, если бы еще после победы в Токио-2020 Жан вот так снял борцовки и ушел, освободив ему категорию, он бы оставил паспорт с трезубцем. Но при "живом" Беленюке выступить на Олимпиаде у него не было возможности.

Киевлянин в свою очередь признался, что это главный тренер сборной Владимир Шацких попросил его остаться и подтянуть ребят после "золота" Токио.

"Был такой момент в промежутке между Токио и Парижем, когда я сказал, что наверное буду завязывать. И он ответил, что уже не вариант завязывать. Надо в Париже выступать. Наверное, увидел во мне еще какой-то потенциал. Как оказывается, не зря", – рассказал Беленюк и добавил, мол, если бы Новиков остался в Украине, он бы уже и не продолжал свою карьеру.

И если Семен со своей задачей под флагом Болгарии справился, добравшись до финала, Жан, к сожалению, уступил на стадии 1/2-й. При этом в схватке с иранцем Алирезой Мохмадипиани украинец вел 3:0, однако позволил ему сравнять счет 3:3 и в итоге проиграл по дополнительным показателям.

А у тренера сборной Украины по греко-римской борьбе Владимира Шацких были вопросы к судье, который обслуживал полуфинал Беленюка. Ведь после того, как Мохмадипиани сравнял счет в схватке и получил преимущество, он почти полторы минуты действовал крайне пассивно, чуть ли не убегал из захватов нашего депутата, но его никак за это не наказали.

Беленюк хоть и расстроился, но хорошо держал удар. И потом собрался на поединок за "бронзу" и дожал призера чемпионата мира-2021 и Европейских игр-2018 Аркадиуша Кулинича из Польши – 3:1.

Благодаря "бронзе" в Париже-2024 на трех Олимпиадах Жан успел собрать полный комплект наград и не скрывал, что после "золота" Токио борьба была для него больше игрой: "Нет уже того эмоционального накала, который был когда-то. Уже нет настолько сильного мандража. Я выхожу и наслаждаюсь". Но схватка с поляком заставила его нервничать.

"Не хотелось так завершать карьеру и приезжать без олимпийской медали. Я знал, что я должен его победить. Сколько раз мы с ним боролись, он никогда не выигрывал у меня. Но, вы знаете, это спорт, здесь бывает разное. Это интересный поляк, который может выдать достаточно серьезную схватку и победить топ-спортсменов. Поэтому надо было быть с ним максимально осмотрительным", – признавался Жан.

Получив напоследок "бронзу", Беленюк по борцовской традиции снял в зале свою спортивную обувь и отметил, что это был хороший момент для того, чтобы их снять. Ну и конечно исполнил гопак: "Это тоже уже традиция. Всегда танцую. Хорошо, что так получилось. Я доволен".

Общаясь со СМИ в микс-зоне, Жан одним глазом наблюдал за "золотой" схваткой в своем весе, где Новиков переехал иранца 7:0: "Конечно, хотелось быть в финале. Посоревноваться с бывшим украинцем. Но он в хорошей форме, признаю. Было бы непросто, но я знаю его сильные и слабые стороны. И, думаю, что старался бы проявить себя. Но, к сожалению, проиграл на полуфинальной схватке. И сейчас имею бронзовую медаль".

Несмотря на снятые на прощание борцовки, журналисты все равно не могли не переспросить Беленюка, точно ли он завершил карьеру или такое есть шанс встретиться через четыре года в Париже? Но титулованный атлет был непреклонен, кивая на свой возраст и новое спортивное увлечение.

"Вы знаете, в 37 лет на Олимпиаду... Поскольку чемпионаты мира и Европы мне особо уже не интересны. Надо находить другие сферы деятельности. У меня есть классное хобби – настольный теннис. Сейчас надеюсь уделять ему больше времени. Я доволен своей спортивной карьерой. Но есть здоровье, есть какие-то другие вещи. Спорт – это такая штука, она классная, но не всю жизнь. Именно спорт высших достижений. Если, конечно, ты не стреляешь, как Николай Мильчев, и можешь немножко дольше задержаться", – отметил борец.

Также Жан признался, что мама давно просила его завершал эту историю, имея в виду выступления в профессиональном спорте.

"Поэтому я наконец-то уже прислушиваюсь к ее советам. Когда общался с ней после поражения в полуфинале, то она сказала, что все. Сначала у нее эмоции были, что зачем оно тебе все нужно, езжай домой, здесь есть чем заниматься и все остальное. Я говорю, ну, надо еще за третье место побороться. "Ну, за третье поборись еще", – ответила она. Думаю, что она будет довольна", – улыбнулся Беленюк, вспомнив родного человека.

Поскольку Жан приехал в Париж уже в статусе действующего депутата и хорошо просматривалось направление его дальнейшей деятельности, киевлянина активно спрашивали о политических амбициях и планах на будущее. Ведь есть, например, в столице мэр-боксер Виталий Кличко.

"Сейчас главное – это сделать все от себя зависящее, чтобы помочь нашей стране победить в этой войне. Эту платформу мы используем, в том числе, для распространения информации, для напоминания о том, что война в Украине продолжается, что нам надо помогать, ведь без помощи и поддержки наших союзников и партнеров нам будет достаточно трудно", – напомнил об украинских реалиях Жан.

"И каждый день, когда идет олимпийский турнир, продолжается праздник спорта, умирают наши гражданские, умирают наши военные, в том числе и спортсмены умирают. И об этом должен знать весь мир, чтобы давить на свои правительства для помощи украинцам, потому что без надлежащей помощи мы будем терять еще больше людей. И наши шансы на справедливое урегулирование этой ситуации будут уменьшаться. Поэтому все атлеты – спортивные амбассадоры", – отметил Беленюк.

Он напомнил, что нашим спортсменам приходится думать не только о тренировках, но и чтобы ракета не прилетела в твой дом, и при этом еще бороться за лицензию на Олимпийские игры.

"Считаю, это большое дело и большой респект всем украинским атлетам, всем военным. За то, что дают нам возможность здесь выступать, потому что без них этого точно не было. И неизвестно, что было бы с Украиной, в принципе. Поэтому низкий поклон нашим защитникам", – подчеркнул Жан.

По словам Беленюка, борцы из других стран, которые знают, что такое Россия, например, грузины, желали украинцам успеха: "Они постоянно говорят, что поддерживают нас, они болеют, они встречают нас словами "Слава Украине". Поэтому те, кто понимают, и поддерживают. А кто не понимает, те или нейтральны, или – и вашим, и нашим могут, хитрят".

А о паспорте соперника, то Беленюку, конечно, не хотелось встречаться напрямую с представителями России и Белоруссии. А вот иранцы, чье правительство предоставляет оружие агрессору, немного другое дело: "Я не уверен, что, например, этот представитель Ирана вообще в курсе какой-то политической повестки его государства. Но, конечно, что вообще хочется побеждать всегда, несмотря на то, с кем ты борешься".

"Когда проигрываешь, то это достаточно болезненно, это неприятно, но ты должен вставать, должен двигаться дальше, должен себя подбадривать", – подытожил Беленюк и пошел строить новую жизнь, уже без профессионального спорта.

Уже позже стало известно, что Парижу Жан оставил не только яркие воспоминания об эффектном финале своей карьеры, но и любимые часы, которые в олимпийской деревне украли воры. Но, вполне возможно, это была небольшая расплата за такой успешный спортивный путь.

