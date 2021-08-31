Большой покер покоряет Украину: на серии PokerMatch UA Millions в Одессе разыграли более 10 млн грн

Спортсмены из разных стран показали своё мастерство за столами, а лучшие из лучших вписали свое имя в историю украинского спортивного покера.

Яркие раздачи, крутые призовые и невероятная атмосфера покерного фестиваля – в Одессе мощно отгремела live-серия турниров PokerMatch UA Millions! За 10 дней в турнирах серии было разыграно более 10,000,000 гривен, а 9 самых успешных игроков увезли домой престижные кубки и солидные призовые.

Главным событием серии стал Main Event с призовым фондом более трёх миллионов гривен, а игра за финальным столом турнира транслировалась в прямом эфире. Посмотреть выступление мастеров спортивного покера и поболеть за своих фаворитов смогли зрители из разных стран мира. После семи часов сражения трофей чемпиона и 700,000 гривен призовых достался киевлянину Ричарду Нойману. В течение всего турнира он шёл в группе лидеров, а за финалкой показал все свои навыки и мастерство, заставив соперников капитулировать.

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Также в течение серии прошло ещё три топ-турнира с призовым фондом от 1,000,000 гривен — PokerMatch Millions, турнир хайроллеров Independence Cup и First Open Cup. Кроме того, спортсмены соревновались в престижных сайд-ивентах. Одним из самых ярких таких турниров стал PokerMatch Stars Bounty, в котором игроки получали дополнительные награды за выбивание звёзд PokerMatch. Его победителем стал Никита Андрусяк из Черновцов.

"Онлайн- и оффлайн-покер тесно связаны. Покеристы могут попробовать себя в "живой" игре, при этом спортсмены, выступающие только в живых турнирах, узнают об интересных онлайн-событиях", — говорит генеральный директор PokerMatch Ukraine Виктор Кириченко. — Кроме того, подобные ивенты расширяют комьюнити игроков, а это именно то, что стремится сделать PokerMatch Ukraine. Ведь спортивный покер — это больше, чем просто игра. Это стиль жизни!"

Серия в Одессе стала действительно международной. В ивентах приняли участие покеристы из Украины, Беларуси, Молдовы, Германии, Бельгии, Израиля, Литвы, Армении и других стран. Каждый день участники серии получали подарки от PokerMatch, участвуя в активностях на площадке серии. Конкурсы привлекали сотни игроков, и каждый смог получить какой-то презент на память.

"Главный и самый позитивный момент, что оффлайн-покер вернулся в Украину. Сотни игроков из разных городов Украины и покеристы из-за рубежа снова смогли почувствовать неповторимую атмосферу покерных соревнований, пообщаться друг с другом и получить приятные впечатления от серии", — говорит Кириченко.

Серия PokerMatch UA Millions, безусловно, стала знаковым событием в жизни покерного комьюнити. Организаторы уже готовят новый этап, который пройдёт в 2021 году.