Бой за титул чемпиона WBA Далакян – Хименес: где и когда смотреть поединок

В субботу, 28 января, состоится поединок украинского чемпиона мира по версии WBA в самом легком весе Артема Далакяна (21-0, 15 КО) и претендента на титул, костариканца Давида Хименеса (12-0, 9 КО).

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В прямом эфире бой покажет телеканал XSPORT. Начало трансляции – в 21:30.

Фаворитом поединка, безусловно, считается украинский боксер. Для него эта защита титула станет уже шестой. Свой предыдущий бой Далакян провел против панамца Луиса Консепсьона в ноябре 2021 года и победил техническим нокаутом в девятом раунде.

Артём Далакян завоевал титул чемпиона мира в 2018 году.