'Вместе с россиянами и пытаются выжить': украинская биатлонистка рассказала об отношении к белорусам и угрозах несогласным от Лукашенко

Чемпионка мира и победительница Олимпийских игр по биатлону Елена Белосюк рассказала об отношении к Беларуси и ее спортсменам после полномасштабного вторжения РФ и поддержки Лукашенко. Некоторые биатлонисты открыто агитировали за "бацька" еще после скандальных президентских выборов в 2020 году, когда приспешник Кремля узурпировал власть в стране, а некоторых едва не депортировали с международных соревнований в РБ за отказ встать на его сторону.

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Сегодня, с одной стороны, за Украину воюет белорусский полк имени Кастуся Калиновского, а с другой – Беларусь – один из немногих откровенных союзников РФ, откуда в феврале 2022 года ехали танки и другая военная техника на Киев. И в разговоре с OBOZ.UA Елена рассказала о своем опыте общения с белорусскими биатлонистами, ведь за нашу сборную также выступали представители РБ.

"Те биатлонисты, которые у нас были – ничего не хочу плохого сказать об этих людях, ведь кто-то – лучший, кто-то – хуже, но одни занимали абсолютно нейтральную позицию, другие были за "бацька" и даже подписывали там письма в его поддержку, а кто-то выступал против Лукашенко", – отметила Белосюк.

"И у нас есть такая история, когда девочка не подписала письмо в поддержку Лукашенко, и ее чуть не депортировали в тот же день домой, потому что она уже стала врагом народа. Но в тот же день она выигрывает соревнования, вот только не помню, или это был чемпионат мира, или этап Кубка мира, и только эта медаль, по сути, спасла ее жизнь и жизнь ее родственников", – призналась чемпионка.

По словам Елены, все равно в Беларуси есть спортсмены, которые как бы протестуют, но "их там сразу душат, подавляют, и так же перекрывают кислород".

"А куда им туда деваться? У атлетов короткая спортивная жизнь, вот они и соревнуются вместе с м*скалями и как будто пытаются выжить. Кто-то заканчивает, кто-то продолжает, но это ни рыба, ни мясо. Ты или показываешь свою точку зрения и уже воюй, или уже тогда не соревнуйся, заканчивай и уже живи, как живешь, вместе с напарником, со страной-агрессором", – считает Белосюк.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинские биатлонисты были готовы отстреливать россиян на своем фронте и не понимают их участие в Олимпиаде.

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