'Окей меня посадят': украинские биатлонисты были готовы отстреливать представителей РФ на своем фронте и не понимают их участия в Олимпиаде

Олимпийская чемпионка и чемпионка мира по биатлону Елена Белосюк возмущена допуском россиян к Играм-2024 в Париже и международным соревнованиям в целом. Титулованная спортсменка не понимает, как наши атлеты могут находиться рядом с представителями страны-террориста и как МОК собирается гарантировать украинцам безопасность и сделать невозможными какие-то провокации, стычки или драки.

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В разговоре с OBOZ.UA выдающаяся биатлонистка, более известная под фамилией Пидгрушная, рассказала, что после полномасштабного вторжения некоторые в нашей команде готовы были лично стрелять в россиян в случае их возвращения на трассы Кубка мира. Поэтому Елена сочувствует атлетам, которым приходится соревноваться с посланниками Кремля.

"Лично я вообще категорически против допуска россиян – под нейтральным флагом или под любым другим на Олимпийские игры. Потому что это – страна-агрессор и нечего им делать на мирных мероприятиях. Они нарушили все правила Олимпийской хартии, начав войну во время Олимпийских игр, в частности, во время Паралимпиады. А это уже прямые нарушения всех норм, законов и правил международных договоренностей. Соответственно, о каком допуске россиян можно говорить сегодня?", – заметила Елена.

"Массовые атаки, массовые обстрелы, а как вспомню понедельник, то мороз по коже берется. Соответственно – никаких москалей! И, наверное, хоть в чем-то они молодцы, что большинство просто отказалось от соревнований в Париже. И дай Бог, чтобы вообще ни одной российской души не было на этих Олимпийских играх. Они не заслуживают этого", – считает Белосюк.

Международный союз биатлонистов после полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 сразу же отстранил россиян и белорусов от всех соревнований и даже не рассматривает возможность их возвращения. Поэтому Елене трудно представить, как себя чувствуют украинские спортсмены, которым приходится пересекаться с атлетами-агрессорами на турнирах, в частности, это касается дзюдоистов, борцов.

"Я этого не представляю, но когда мы общались с моей командой в биатлоне на эту тему, реально были люди, которые говорили: у нас есть оружие, у нас есть патроны, мы можем просто развернуться и стрелять в другую сторону. Окей, меня посадят, но минимум за счет пары м*скаликов я помогу нашей победе. Ну, где-то оно так. І я думаю, що в інших видах спорту так само", – зізналася чемпіонка.

"Честно, я искренне сочувствую нашим украинцам, которым приходится пересекаться с ними, где-то просто сидеть рядом. Потому что, как ни крути, все равно это будет олимпийский поселок, где-то общие столовые, общие залы, общие тренировочные площадки, раздевалки, душевые во время соревнований или тренировок. И они никуда не денутся. Потому что это будут и представители, и какие-то руководители, и тренеры", – рассказала Елена.

Белосюк уверена, что такая ситуация не нормальной: "Поскольку в любой момент может быть срыв, может быть какой-то скандал, какая-то и провокация, и драка, даже бойня какая-то может быть. В общем, может быть все, что угодно".

"Как Международный Олимпийский комитет на это подписался? Как он сможет обеспечить порядок и безопасность, в первую очередь нашим спортсменам, и уже в следующую очередь стране-агрессору, ну – посмотрим. Это будет понятно уже только во время Олимпийских игр. И только постфактум спортсмены смогут рассказать, как им там было", – считает биатлонистка.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что российские спортсмены в знак протеста отказались участвовать в Олимпиаде-2024.

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