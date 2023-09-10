Умер ведущий тренер сборной Украины по биатлону Василий Карленко

Умер ведущий тренер национальной сборной Украины по биатлону, вице-президент Федерации биатлона Украины Василий Карленко, сообщает в Facebook "Біатлон майбутнього". Знаменитому специалисту было 72 года. Василий Павлович долгое время боролся с онкологическим заболеванием.

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Василий Карленко обеспечивал научно-методическую поддержку подготовки сборных команд. По его разработанным методикам работают не только отечественные, но и зарубежные специалисты.

Василий Павлович родился в городе Богуслав, Богуславский район, Киевская область. В 1973 году окончил Киевский государственный институт физической культуры по специальности физическая культура и спорт. Там же работал в 1978—1990 и 2003—2010 годах.

Старший тренер (1978—1984), затем — главный тренер женской сборной СССР по биатлону (1984—1988); в 2010—2014 годах также был главным тренером женской сборной Украины по биатлону.

Занимался научными исследованиями в области лыжного спорта, в частности по вопросам техники, методики обучения и тренировки в биатлоне. Соавтор изобретения лазерной винтовки для биатлона (1977).

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